Alfonso Signorini rompe il silenzio su Ilary Blasi: “E’ una donna molto…”

Come sta la nota conduttrice dopo la rottura con l’ex calciatore? Parla il collega

Non si fa che parlare della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, la notizia bomba confermata dai diretti interessati dopo le voci di una presunta crisi. A dire la sua sulla conduttrice ci ha pensato il suo collega Alfonso Signorini, dopo essere stato raggiunto telefonicamente da Il Messaggero. Attualmente il direttore del settimanale Chi si trova alle Dolomiti alla stessa maniera della presentatrice de L’Isola dei Famosi. A proposito di ciò, il conduttore oltre a far sapere di averla incontrata, ha rivelato come sta la stessa:

“L’ho trovata bene, è una donna molto lucida, che sa il fatto suo”.



La presentatrice dell’Isola si rilassa in montagna. Alfonso Signorini: “Comprensibile voler stare fuori dai giri”

Ilary Blasi a seguito dell’annuncio della rottura con il padre dei suoi figli ha trascorso le sue vacanze estive a Tanzania, poi nella sua villa a Sabaudia, mentre da qualche giorno si sta rilassando sulle sponde del Lago di Braies, come si nota dai suoi recenti scatti fotografici. Anche il conduttore del GF Vip ha fatto sapere di trovarsi sulle Dolomiti, e raggiunto da Il Messaggero alla domanda come mai la sua collega abbia scelto la montagna quest’anno ha risposto: “Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”.

Durante la chiacchierata il direttore del settimanale Chi ha raccontato un retroscena, sul fatto di scegliere Cortina d’Ampezzo come meta da ben venticinque anni: “Venendo a fare un servizio su Alba Parietti che qui trascorreva le vacanze, rimasi a bocca aperta, nevicava, mi sembrava un posto da favola. Pensai che non mi sarei mai potuto permettere una casa in un posto così”. Poi il conduttore ha svelato che dopo aver frequentato la Regina delle Dolomiti che lui considera il luogo della sua seconda vita, soggiornando in degli alberghi è riuscito ad acquistare un appartamento.

Alfonso Signorini e il retroscena mai svelato: “Ecco dove vado quando finisco la diretta tv”

Sempre a proposito di Cortina d’Ampezzo, il conduttore ha rivelato che ci rimarrà sino alla fine di agosto dopodichè ha confessato:

“Nessuno lo sa, ma quando finisco la diretta in tv mi metto in macchina per venire qui”.

Intanto nelle scorse ore il noto giornalista ha rotto il silenzio sul cast della nuova edizione del GF Vip: “Si preannuncia segreto fino all’inizio del programma”. Poi ha anticipato: “Mi chiedete in tanti i nuovi indizi, tra poco ne partirà uno, e poi da qui a settembre ne seguiranno altri”.