Alfonso Signorini annuncia: “Cast del GF Vip segreto fino all’inizio”

Il conduttore sul cast del GF Vip 7 anticipa: “Tra poco partirà un nuovo indizio”

Manca sempre meno per l’inizio della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Proprio il conduttore nella giornata di oggi si è fatto sentire sui social, visto che ha rotto il silenzio tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram per fare un annuncio sul cast del suo programma:

“Allora mi chiedete in tanti i nuovi indizi, tra poco ne partirà uno, e poi da qui a settembre ne seguiranno altri”.

Corretti i nomi dei probabili partecipanti al reality? Signorini ammette: “Con i miei indizi ci prendete sempre”

Da diverse settimane il conduttore del GF Vip 7 si diverte a lanciare indizi, sui concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Nelle scorse ore il noto giornalista che attualmente si trova nelle sue amate Dolomiti ha affermato: “Ciao amici, questa mattina trekking di preparazione, da domani si comincia il programma serio di allenamento, vi faccio vedere dove sto, ecco qua, questo è il sentiero, in mezzo ai boschi, spero che vi arrivi un po’ di fresco”. A questo punto dopo aver anticipato che nella giornata di oggi svelerà un nuovo indizio su uno dei concorrenti del seguitissimo reality show, ha sottolineato: “Il cast praticamente si preannuncia segreto fino all’inizio del programma”. Il direttore del settimanale Chi però ha ammesso che qualcuno ha indovinato chi farà il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani, proprio grazie ai suoi indizi: “Vedo che con i miei indizi ci prendete sempre. O quasi sempre”. Poi dopo aver detto che i nomi dei partecipanti rimarranno un mistero sino a quando il programma prenderà il via sul piccolo schermo, ha fatto capire di non essere sicuro di riuscire a tenere segreto il cast per aver aggiunto: “Per quanto sarà possibile”.

Scoop clamoroso sull’ex di uno dei papabili concorrenti: “Fuoco e fiamme per apparire sui giornali”

Intanto al momento è certa solamente la partecipazione di Giovanni Ciacci al reality show, pronto a tornare su Canale 5 a partire dal 19 settembre 2022, visto che la sua presenza è stata confermata dalla produzione. Dagospia invece oltre a svelare che Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi si sarebbe candidata per entrare nella casa di Cinecittà ha lanciato uno scoop clamoroso riguardante un ex compagno di uno dei probabili concorrenti della nuova edizione: