Amadeus riceve un appello per Sanremo 2023: “Non ti dimenticare di…”

Sanremo 2023, moglie di Gianni Nazzaro fa un appello al conduttore: “Non ti dimenticare di mio marito”

Oggi Nadia Ovcina (la moglie del popolare cantante morto poco più di un anno fa) ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Ed in questa circostanza ha ricordato il marito, non facendo mistero di sentire fortemente la sua mancanza. Ma non è finita qua perché dalle pagine del periodico diretto da Riccardo Signorotti ha anche colto la palla al balzo per lanciare un appello chiaro e tondo ad Amadeus, nella speranza non cada nel vuoto:

“Al Festival mio marito ha partecipato sei volte…Lo prego di ricercare uno spazio al suo ricordo, nella rivalutazione della melodia italiana di cui fu un valido esponente…”

Amadeus e Gianni Morandi al Festival, la confessione di Nadia Ovcina: “Se accetteranno la mia proposta mi faranno felice”

Successivamente la moglie di Gianni Nazzaro, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha anche dichiarato che se il conduttore, sul quale Fiorello ha recentemente svelato un retroscena, e il cantante alla guida della prossima edizione di Sanremo non renderanno giustizia solo a suo marito, ma aiuteranno molto anche lei:

“Nella prossima edizione Amadeus sarà affiancato da Morandi, che ha sempre voluto bene a mio marito…Se ascolteranno le mie parole oltre a rendere giustizia a Gianni, aiuteranno anche me…”

Difatti quest’ultima non ha certo fatto mistero che senza di lui adesso la sua vita è più complicata: “E’ un inferno che potrebbe portarmi al suicidio o alla follia…Non sono ancora riuscita ad elaborare il lutto…”

Gianni Nazzaro, la moglie fa una rivelazione: “Il ricordo più intenso che custodisco è quando ci siamo sposati in ospedale”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto a Nadia Ovcina qual è il ricordo più forte che ha legato a suo marito morto poco più di un anno fa. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha rivelato che non si scorderà mai il giorno in cui si sono sposati in ospedale:

“Gianni mi ha detto: ‘Ti amo e voglio sposarti perchè non riesco a sopportare l’idea che tu possa lasciarmi’, parole che avevo aspettato per tutta una vita…”

Ed in questa occasione ha provato un mix di emozioni fortissime: “Felicità e pena perchè sapevo che lo avrei perso presto…”