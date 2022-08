Amadeus al lavoro per grandi novità: ecco cosa succederà a settembre

Il conduttore al lavoro anche d’estate: tutti i progetti della prossima stagione televisiva

E’ un’estate di lavoro silenzioso questa per Amadeus nonostante l’assenza di programmi da lui condotti. Infatti settembre è alle porte e dunque anche la nuova stagione televisiva. Il conduttore di Rai1, come racconta il settimanale Nuovo Tv, mentre si trova in vacanza continua a lavorare anche a distanza. Il primo ritorno sarà quello di Arena 60 70 80 90 che, dopo il grande successo dell’anno scorso, vedrà un decennio in più, appunto quello degli anni 90. Il programma musicale andrà in scena il 12, 13 e 14 settembre all’Arena di Verona mentre su Rai1 verrà trasmesso da sabato 17 settembre per tre sabati consecutivi. Le selezioni sono in corso ma, per quanto riguarda il nuovo decennio aggiunto, pare quasi certa la presenza di Gianluca Grignani. Il conduttore sarà poi impegnato con la nuova edizione dei Soliti ignoti. Infine sarà la volta del Festival di Sanremo che per la terza volta lo vedrà al timone dell’evento.

Amadeus pronto a segnare un record: lui e la moglie più uniti che mai

In questo lungo 2022, e soprattutto in questa torrida estate, tante sono le coppie storiche scoppiate e altrettante quelle che sembrano essere in bilico. Per questo l’amore tra il conduttore e la moglie Giovanna Civitillo, sposati dal lontano 2009, sembra quasi un’eccezione che però fa sognare il pubblico. Tra i due, a differenza di tante altre storie, tutto sembra come il primo giorno e la coppia è più innamorata che mai. “Giovanna è eccezionale, mi sostiene sempre” avrebbe detto il conduttore stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv.

“Sto ascoltando le canzoni sia dei giovani che dei big”: Amadeus scalda i motori per il festival

Mentre si gode qualche giorno di vacanza con l’amata moglie Giovanna Civitillo il conduttore pensa già al prossimo Festival di Sanremo. Quest’anno molte delle decisioni sono già state prese come, ad esempio, alcuni co-conduttori tra cui Chiara Ferragni e Gianni Morandi. E mentre un cantante ha già criticato Amadeus quest’ultimo tira dritto per la sua strada e risponde con il lavoro. “Sto ascoltando le canzoni sia dei giovani che dei big” avrebbe detto il conduttore di Rai1 in base a quanto scritto dal settimanale sopracitato.