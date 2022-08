Amici 22, svelata la data d’inizio: ecco quando torna Maria De Filippi

Maria De Filippi riapre la scuola più famosa d’Italia: gli allievi tornano sui banchi

L’estate sta volendo via in un soffio e tra non molto gli studenti di tutta Italia torneranno a scuola. E sarà così anche per gli studenti di Canale5 che ogni anno studiano canto e ballo nella speranza di fare della loro passione il proprio mestiere. Stando a quanto riportato dalla pagina AmiciiNews anche questa volta, per il secondo anno consecutivo, le porte di Amici 22 si apriranno a settembre. Dunque con netto anticipo rispetto alle storiche edizioni che iniziavano sempre a novembre. Ma la pagina fa di più e comunica anche la data in cui verrà trasmessa la prima puntata. Si parte domenica 18 settembre anche se, qualora le cose restassero invariate come le precedenti edizioni, la puntata probabilmente verrà registrata qualche giorno prima.

L’enigma sui professori di Amici 22: chi entra e chi esce

Alzi la mano chi non ci sta capendo più niente intorno alla questione docenti della nuova edizione del talent. Stando alle indiscrezioni fin qui emerse la cattedra di canto e di ballo subirà grandi rivoluzioni. Per quanto riguarda il ballo Veronica Peparini dovrebbe dire addio al talent, sostituita da Emanuel Lo. Sul versante canto, invece, dovrebbe essere Anna Pettinelli ad uscire di scena, sostituita da Arisa che torna dunque a distanza di un anno nuovamente tra i professori. Gli altri quattro docenti dovrebbero essere invece confermati. Come ogni anno però il condizionale è d’obbligo visto che Maria De Filippi riesce sempre a mantenere l’ufficialità fino all’ultimo.

Incognita sul primo allievo ufficiale di Amici 22: che fine ha fatto il ballerino di latino americano?

L’argomento professori non è l’unico mistero che circonda la prossima edizione del talent di Canale5. Un altro riguarda infatti gli allievi che comporranno la nuova classe della scuola. In particolare i dubbi sono intorno a Mattia Zenzola, l’ex allievo di latino americano dell’ultima edizione. L’ex allievo di Raimondo Todaro aveva dovuto abbandonare in corsa per un infortunio. Il suo maestro era riuscito però a fargli ottenere un banco assicurato per la prossima edizione. I dubbi però riguardano l’infortunio: Mattia Zenzola è guarito del tutto?