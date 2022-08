Veronica Peparini rompe il silenzio dopo l’addio ad Amici: “Per me è stato…”

L’insegnante di Amici rivela: “Una volta fatto questo credo che puoi fare tutto”

Lorella Cuccarini continua il suo nuovo esperimento nella conduzione con il suo canale YouTube. Qui conduce due format. Il primo, dal titolo Dimmi di te, in cui intervista i ragazzi (ad oggi solo ex allievi del talent di Canale5). L’altro, dal titolo Un caffè con, in cui fino ad ora sono stati intervistati gli insegnanti della scuola di Canale5. Nelle ultime ore è toccato a Veronica Peparini raccontarsi senza filtri davanti alla collega e al pubblico del web. Qui la Peparini non si è sottratta alle domande su Amici nonostante il suo (ormai quasi certo) abbandono. Veronica ha detto che il programma le ha insegnato molto, soprattutto nel rapportarsi con i ragazzi e nel lavorare con tempi strettissimi. Poi ha aggiunto:

“Una volta fatto Amici credo che puoi fare tutto. E’ stato un passaggio importante per me”.

Veronica Peparini e il retroscena sul fidanzato: “Per me era una cosa impensabile”

Recentemente Andreas Muller ha difeso la fidanzata dopo la notizia del suo abbandono da Amici che circola ormai da un po’. E proprio di Andreas ha parlato oggi Veronica spiegando che il suo matrimonio aveva già dei problemi e che dunque non si è separata a causa dell’incontro con il ballerino. Anzi, sugli inizi dell’amore con Muller Veronica ha detto: “Per me era una cosa impensabile”. Interrogata a dire la cosa che l’abbia attratta del ballerino Veronica ha detto la sua forza. Lo vedeva come una valvola, una luce, un appiglio sicuro.

Le due insegnanti di Amici si conoscevano già da prima: è emerso adesso

Forse in pochi, o nessuno, lo sanno ma Veronica Peparini e Lorella Cuccarini si sono conosciute molto prima del talent di Canale5. In particolare Veronica, come ha spiegato Lorella nel corso dell’intervista, ha firmato le coreografie di Nemicamatissima, programma che la Cuccarini ha fatto insieme ad Heather Parisi. Parlando di quell’esperienza Veronica ha ricordato:

“Per me fu tipo un sogno, il punto di arrivo più importante”.

Da quel momento le due ballerine non si sono più perse di vista fino ad approdare nella cattedra di danza e canto di Amici dove sono andate sempre d’accordo.