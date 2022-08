Andrea Iannone e Elodie stanno insieme? Arriva la nuova segnalazione

Relazione in corso tra la cantante e il pilota motociclistico? “Avvistati a Lugano”

Le voci di una presunta relazione sentimentale tra Andrea Iannone e la cantante Elodie Di Patrizi, stanno continuando ad infiammare il gossip. Nella giornata di oggi è arrivata una nuova segnalazione all’influencer Deianira Marzano, dato che uno dei tanti utenti della rete le ha mostrato la fotografia che ritrae il pilota motociclistico e l’ex allieva di Amici insieme e ha scritto: “Avvistati da me a Lugano”.



L’ex di Belen Rodriguez e Elodie si sarebbero baciati diverse volte: è nata una nuova coppia?

Nei giorni scorsi la fanpage Instagram thepipol_gossip ha fatto sapere che Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone sono stati avvistati a cena in compagnia di altre persone in Costa Smeralda. Inoltre è stato svelato che i due sarebbero rimasti insieme fino alla fine della serata, ma ciò che ha spiazzato gli utenti della rete è stato l’interesse che il pilota motociclistico avrebbe mostrato nei confronti della cantante: “Non ha mai staccato gli occhi da lei. Lui single da tanto tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari”. Le ultime indiscrezioni sembrano confermare che sia in corso una relazione tra i due, dato che dopo la prima segnalazione dei primi di agosto sono stati avvistati in Sardegna in teneri atteggiamenti. Per la precisione all’influencer Deianira Marzano è arrivata questa segnalazione: “Erano insieme e si sono baciati diverse volte”. Sempre la nota blogger napoletana nelle scorse ore ha mostrato delle fotografie che ritraggono l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e la giovane cantante e ha scritto: “A Lugano, poi ditemi che non sono una coppia. Amici o meno coppia top”.

Andrea Iannone smentisce la sua probabile partecipazione al GF Vip: “Notizie che non mi riguardano”

Intanto nelle scorse settimane il pilota motociciclistico ha smentito le voci del suo probabile ingresso nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini:

“Leggo notizie che non mi riguardano, come quella della mia partecipazione ad un reality televisivo. Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse”.

La cantante lanciata dal talent show che vede al timone Maria De Filippi, invece ai microfoni de La Confessione di Peter Gomez si è lasciata andare a una dichiarazione importante nei confronti del suo ex fidanzato Marracash: “E’ la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.