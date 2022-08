Andrea Iannone ha puntato la cantante Elodie? C’è un inaspettato gossip

Elodie è riuscita a far breccia nel cuore dell’ex di Belen Rodriguez? L’ultima indiscrezione

La cantante di Tribale e Bagno a mezzanotte dopo aver rotto definitivamente con il suo compagno storico Marracash, del quale comunque nutre un bellissimo ricordo, è ormai single da tempo. E proprio in queste ore è finita al centro del gossip grazie ad un avvistamento. Di cosa si tratta? La fanpage instagram thepipol_gossip ha sorpreso la famosa cantante a cena insieme con Andrea Iannone ed altre persone in Costa Smeralda. Fin qui niente di particolare, se non per il fatto che la suddetta fanpage ha rivelato che i due pare siano rimasti insieme fino alla fine della serata. Secondo Pipol Gossip l’ex della popolare soubrette argentina non avrebbe mai staccato gli occhi di dosso dalla popolare cantante:

“Non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari…”

Si segnala che il video di questo loro incontro (casuale?) è disponibile direttamente sulla fanpage instagram.

Andrea Iannone si è innamorato della popolare cantante? Il nuovo gossip

La fanpage instagram thepipol_gossip ha poi ricordato a tutti che Elodie ha sempre dichiarato di amare ancora tanto il suo ex storico Marracash, facendo però presente che ha detto a chiare lettere che tra loro non ci potrà mai essere un ritorno di fiamma. E ovviamente pare che l’ex di Belen Rodriguez, come riportato dalla suddetta fanpage instagram, sarebbe alla finestra in attesa di eventuali sviluppi:

“Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota…”

Insomma la popolare cantante, la quale è tornata a parlare del suo rapporto con Emma Marrone, è tornata sotto i riflettori del gossip grazie a questo incontro con il popolare sportivo.

Marracash e le parole della sua ex fidanzata: “Lui è importante per me”

Si segnala che in una recente intervista rilasciata giusto poche settimane fa Elodie ha ammesso che il suo ex fidanzato è ancora molto importante, nonostante la loro storia sia finita da tempo:

“Lui è importante per me anche adesso. Se mi serve un parere o un consiglio io parlo con lui e ci confrontiamo…”

Riuscirà Andrea Iannone a farglielo dimenticare? Ci saranno presto novità? Chissà, intanto al momento i due hanno preferito non proferire parola su tutta questa faccenda.