Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Adelaide si riprenderà Umberto

Vanessa Gravina vuota il sacco: tutto quello che succederà ad Adelaide nella prossima stagione del Paradiso

Delle clamorose anticipazioni sulla prossima stagione de Il paradiso delle signore, la 5^ in versione daily e la 7^ in totale, le ha fornite in questi giorni l’attrice in molte interviste anticipando che con Adelaide di Sant’Erasmo se ne vedranno delle belle. Innanzitutto la Contessa si ritroverà ad essere socia di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) al Paradiso. Per lei sarà un mondo tutto nuovo, lascerà i salotti aristocratici che è abituata a frequentare sin da bambina per entrare in contatto con la borghesia e parlare un linguaggio che non conosce al quale non si adatterà. A complicare il tutto, poi, ci sarà anche il fatto che i rapporti tra i due nuovi soci del grande magazzino saranno tutt’altro che idilliaci, si parla infatti di una sorta di ‘guerra fredda’ che porterà ad inaspettate alleanze.

Il paradiso delle signore, spoiler puntate di settembre: Adelaide disposta a tutto per riprendersi Umberto

Al centro delle trame della prossima stagione della soap ci sarà Adelaide non solo per il suo nuovo ingresso al grande magazzino ma soprattutto per i rapporti con il cognato. La contessa metterà in atto la sua vendetta contro Umberto Guarnieri. Il cinico commendatore che ha il volto di Roberto Farnesi ha deluso ed umiliato la contessa, dopo una vita trascorsa insieme l’ha abbandonata preferendo la giovane stilista Flora (Lucrezia Massari) a lei. Vanessa Gravina ha anticipato che il suo personaggio farà di tutto per fuori Flora, stilista al Paradiso, in una guerra senza esclusioni di colpi. Ma la vendetta più diabolica la indirizzerà all’ex cognato e per farlo potrà contare su un’alleata inaspettata: Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) una sua nipote acquisita e new entry nella soap. La contessa, tuttavia, più che il riscatto negli affari punterà a quello sentimentale. Infatti il fine ultimo di Adelaide sarà quello di riprendersi Umberto e, dagli spoiler e della anticipazioni sembra proprio che ci riuscirà.

Adelaide e Marcello insieme nella prossima stagione del Paradiso: alleanza che andrà a buon fine

Infine dagli spoiler sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si apprende che ci sarà un’inaspettata alleanza tra Adelaide e Marcello, entrambi delusi dai rispettivi partner ed assetati di vendetta creeranno un alleanza che porterà dei buoni frutti ad entrambi. Il giovane Barbieri (Pietro Masotti) farà di tutto per migliorare la sua posizione sociale e riconquistare Ludovica (Giulia Arena) e sicuramente l’aiuto della contessa in questo sarà prezioso. Adelaide, invece, avrà un valido aiutante nella sua vendetta contro Guarnieri che nel frattempo non è chiaro se è davvero innamorato di Flora. Insomma nella prossima stagione, che debutterà lunedì 12 settembre dalle 15.55 circa su Rai1, se ne vedranno delle belle e non mancheranno dei sorprendenti colpi di scena.