Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: cambiamento spiazzante per Gemma

Il paradiso delle signore, puntate di settembre: Gemma finisce in Convento

Debutterà lunedì 12 settembre la nuova stagione della soap di Rai1 che vede protagonisti tutti i personaggi che ruotano attorno al grande magazzino. E novità eclatanti riguardano soprattutto la giovane amazzone Gemma Zanatta, che ha il volto di Gaia Bavaro. Andando con ordine nella scorsa stagione la giovane, gelosa della sorella, l’aveva minacciata di raccontare tutta la verità su Gloria qualora lei non avesse tagliato i rapporti con Marco le cose poi sono andate diversamente ma quale sarà il futuro per la giovane? Ebbene dalle anticipazioni sulle nuove puntate si scopre che Veronica, scoperto tutto ciò che ha fatto la figlia, le darà una lezione severa: la spedirà in convento. Non è noto al momento per quanto tempo e se in seguito la ragazza ritornerà a lavorare come Venere nel grande magazzino.

Anticipazioni soap di Rai1 7^ stagione: nuovo amore per la giovane Zanatta?

Gemma Zanatta sarà al centro delle trame della prossima stagione de Il paradiso delle signore. Cinica, viziata e ribelle la giovane si era invaghita di Marco di Sant’Erasmo ma quest’ultimo, lavorando a stretto contatto con Stefania Colombo alla fine si era innamorato di quest’ultima. La giovane Zanatta sin da subito ha fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla sorellastra fino a giungere a minacciarla, dopo una serie di colpi di scena ed inaspettati risvolti è stata Gloria stessa ad autodenunciarsi dai Carabinieri ma adesso alla giovane cosa succederà? Stando alle anticipazioni sulle nuove puntate Gemma riserverà tante sorprese, crescerà e si evolverà in una direzione ben precisa. Ed inoltre non è escluso che per lei possa esserci un nuovo amore anche se al momento non ci sono spoiler più dettagliati su questo. Quel che è certo, stando alle dichiarazioni dell’attrice Gaia Bavaro, è che l’amazzone sarà sempre più al centro delle trame ed avrà un cambiamento spiazzante.

Il paradiso delle signore, anticipazioni nuove puntate: Gaia Bavaro parla del suo personaggio

Ed in svariate intervista l’attrice che la impersona ha fornito molte anticipazioni su Gemma che all’inizio della stagione sarà ancora amareggiata per la storia d’amore tra Stefania e Marco. La Zanatta non è una ragazza cattiva ma semplicemente è molto protettiva ed egoista ed è capace di fare di tutto per le persone che ama, anche sbagliando.