Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Salvo ed Anna travolti dai problemi

Spoiler soap di Rai1, puntate di settembre: Anna riceve una sconvolgente chiamata

Mancano ormai poche settimane prima del ritorno in onda de Il paradiso delle signore 7 e dalle anticipazioni e dagli spoiler si scopre che non mancheranno dei clamorosi colpi di scena. Uno dei più eclatanti riguarda il ritorno di Quinto (Cristiano Caccamo) marito di Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e dato per morto nelle precedente stagione. Stando alle anticipazioni ufficiali sulla nuova stagione, infatti, si scopre che la felicità e la spensieratezza di Anna e Salvo, neosposi, durerà davvero poco perché la contabile riceverà un’inaspettata e allarmante chiamata. Non è stata annunciato di chi si tratta ma è facile ipotizzare che sia proprio il giovane magazziniere intento a ricostruire un rapporto con la donna e soprattutto con la piccola Irene, che ormai considera Salvatore Amato (Emanuel Caserio) il suo vero padre.

Il paradiso delle signore 7, anticipazioni nuova stagione: Salvatore affronta Quinto

Cos’è successo a Quinto? Che mistero si cela dietro la sua scomparsa? E soprattutto perché Anna dopo aver ricevuto la sua chiamata sarà costretta a scappare? A tutte queste domande gli spoiler non danno una risposta ma in una recente intervista proprio sull’arrivo del magazziniere considerato morto, si è sbilanciato Emanuel Caserio attore che da ben cinque stagioni dà il volto al giovane Amato. Ebbene Caserio ha anticipato:

“Se tornerà Quinto ci sarà un bel da fare. Salvo dovrà metterci un po’ di gelosia e di orgoglio.”

E subito dopo ha aggiunto sibillino che qualcosa per la giovane coppia arriverà e sarà destinata a portare scompiglio.

Emanuel Caserio rivela: “Salvatore sa chiedere subito scusa”

E mentre di recente Vanessa Gravina in una lunga intervista ha svelato dei clamorosi spoiler su Umberto, Adelaide (che avrà un nuovo amore), Marcello e Vittorio, l’attore romano che dà il volto a Salvo ne Il paradiso delle signore in un’altra intervista ha ammesso di assomigliare molto al suo personaggio: “Io e Salvatore siamo molto simili. Lui è un buono di natura, è spontaneo, geloso. Forse però Salvatore sa chiedere subito scusa appena commette uno sbaglio. Io invece faccio passare un po’ di tempo, mi deve proprio scemare.”