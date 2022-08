Vanessa Gravina lancia uno spoiler inaspettato: “Umberto farà un passo falso”

Il paradiso delle signore, puntate di settembre: Vanessa Gravina lancia un’inaspettata anticipazione

A partire da lunedì 12 settembre a partire dalle 16.00 circa andranno in onda le nuove puntate della soap di Rai1 ed a dominare nelle trame ci sarà il rapporto tra Adelaide ed Umberto, ci sarà un guerra tra i due ex cognati e amanti senza esclusione di colpi. E delle anticipazioni spiazzanti sul rapporto tra la contessa ed il commendatore le ha rivelate Vanessa Gravina in un’intervista concessa a DiPiùTv ha rivelato che i rapporti tra il suo personaggi e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non saranno idilliaci ma entrambi, paradossalmente, si uniranno contro un nemico comune: Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e come reagirà quest’ultimo?

“Minaccerà Adelaide di rovinare la carriera di suo nipote se non farà quello che vuole. Metterà in pratica tutte le sue forze economiche, finanziare ed editoriali. Poi però commetterà un passo falso.”

Vanessa Gravina lancia spoiler su Adelaide: in guerra con Umberto avrà alleati Marcello e Vittorio

L’attrice durante l’intervista al noto settimanale si è lasciata sfuggire molte anticipazioni sulle puntate di settembre de Il paradiso delle signore. Ha rivelato che Adelaide, fresca socia del Paradiso grazie alle quote di Dante, inizialmente non andrà d’accordo con Vittorio perché quest’ultimo non apprezzerà il suo spirito di vendetta ma in seguito si alleeranno contro Umberto e contro il commendatore avrà altri due alleati, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) su cui la Gravina svela:

“Lo prenderà sotto la sua ala e farà di lui un perfetto gentiluomo e uomo d’affari.”

E la nuova arrivata Matilde Frigerio di Sant’Erasmo moglie di un nipote della contessa.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, l’attrice ammette: “La contessa avrà una nuova relazione”

Adelaide riuscirà a portare a termine la sua vendetta contro Guarnieri? Lo odia davvero o ne è ancora innamorata? Vanessa Gravina ha questa domanda ha risposto: “È ancora innamorata nonostante il modo in cui l’ha trattata. Lei ha cresciuto i suoi figli, lo ha accolto, gli ha risanato l’azienda… E lui l’ha lasciato da un giorno all’altro per una donna più giovane. È amareggiata e addolorata” E poi ha aggiunto che dopo tempo la contessa si accorgerà che un amore che fa male non va bene ed inizierà una nuova relazione.