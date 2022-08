Anticipazioni Sei Sorelle: brutta sorpresa per Adela, Celia si finge uomo

Spoiler prossima settimana della soap spagnola di Rai1: Adela riceve una brutta sorpresa

Non mancheranno i colpi di scena nelle puntate dal 22 al 26 agosto di Sei Sorelle. Al centro delle trame ci saranno le sorelle Silva e soprattutto due: Adela e Celia. Per quanto riguarda la prima, la vedremo alle prese con Mauro, l’uomo infatti troverà il coraggio di dichiararle tutto il suo grande amore, i due trascorreranno una serata spensierata e ciò fare capire a German di aver perso ormai tutte le speranze di riconquistare la donna. Nel frattempo quest’ultima comunica alle sorelle di aver preso un’importante decisione: quella di sposare Mauro. Le sorelle non saranno molto d’accordo e giudicheranno tale scelta avventata. Dopo uno scontro con German e un altro con lo zio, Adela s’imbatterà in una brutta sorpresa, scoprirà che la prima rata del prestito alla quale ha fatto da garante non è ancora stata pagata.

Sei Sorelle, anticipazioni nuove puntate: Celia finge di essere lo scrittore Roman Caballero

Al centro delle trame delle nuove puntate della soap spagnola ci sarà anche Celia. Quest’ultima dopo aver scoperto di essere innamorata di Petra farà di tutto per distaccarsi dall’amica e nascondere i suoi reali sentimenti e la vicinanza tra la ragazza ed il futuro marito Miguel, non farà che aumentare la sua gelosia. Le due, dopo i festeggiamenti, si ritroveranno a passeggiare al chiaro di luna e lì anche Petra comincerà a comprendere la reale natura dei sentimenti che prova nei confronti dell’amica. Dagli spoiler sulle prossime puntate, poi, si apprende che Celia riceverà una proposta davvero inaspettata, le verrà chiesto di pubblicare i suoi racconti. L’entusiasmo della giovane Silva, però durerà poco ed entrerà in crisi quando un critico letterario vorrà intervistarla a questo punto attuerà un piano. Tale piano farà grandi passi avanti: la ragazza convincerà Bernando a fingersi lo scrittore Roman Caballero. L’imbroglio riuscirà?

Anticipazioni soap di Rai1: Blanca perdona Rodolfo, Elisa ha una cotta per Arturo

Dagli spoiler di Sei Sorelle fino al 26 agosto si apprende anche cosa succede alle altre giovani Silva. Blanca, dopo un momento di crisi e di malumori, perdonerà il promesso sposo Rodolfo, Salvador confesserà a Diana di amarla mentre Elisa, convinta di avere una cotto per Arturo chiederà aiuto a Sofia e Carlitos, infine Don Luis, deluso per come si è evoluto il suo rapporto con Francisca, deciderà di proibirle le esibizioni nel suo locale.