Sei Sorelle: Blanca chi sceglie tra Cristobal e Rodolfo? Parla l’attrice

Anticipazioni soap di Rai1, Mariona Tena: “Non posso rivelare la scelta di Blanca”

Da lunedì al venerdì la soap spagnola incentrata sulla storia delle sorelle Silva tiene compagnia ai telespettatori di Rai1. Soprattutto ad incuriosire i fan della soap c’è il triangolo formato da Blanca, promessa sposa di Rodolfo ma segretamente innamorata di Cristobal, e cosa succederà a questi tre personaggi nelle prossime puntate? A fornire delle anticipazioni su Sei Sorelle ci ha pensato l’attrice che impersona Blanca, Mariona Tena, in un’intervista concessa a TvSoap, ha svelato:

“Non posso rivelare granché, se non che per Blanca l’amore è nel profondo ciò che conta di più nella sua vita.”

Sei Sorelle, spoiler prossima settimana (8-12 agosto): Blanca vorrebbe lasciare Rodolfo

E dalle anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Rai1 si scopre che in realtà Blanca vorrebbe lasciare Rodolfo ma è tormentata. Andando con ordine Cristobal, che continuerà ad essere in conflitto con se stesso, confesserà alla giovane che il suo promesso sposo ha da tempo una relazione clandestina con Victoria. A questo punto la giovane vorrebbe lasciarlo ma a frenarla c’è lo scandalo sociale che tale scelta comporterebbe. Insomma, cosa farà la giovane Silva? Nel frattempo dagli spoiler sulle nuove puntate si apprende anche che in fabbrica scoppierà il malcontento degli operai che non vogliono essere pagati allo stesso modo delle colleghe donne. Celia, che inizia a pensare ad un suo possibile futuro da scrittrice scopre di essere innamorata di Petra. Adela riceverà una proposta inaspettata da Mauro, Diana e Salvador le proveranno tutte per piazzare i tessuti. Mentre infine Sofia vuole riconciliarsi con Elisa.

Spoiler soap spagnola di Rai1, l’attrice di Blanca: “Vive imprigionata dalle regole”

Infine, l’attrice che impersona la sorella Silva, Mariona Tena, durante l’intervista ha anche spiegato meglio com’è il suo personaggio fornendo degli spoiler su Sei Sorelle. L’attrice ha ammesso: “È imprigionata nel pensiero di dover dare sempre una buona immagine di sé… E si impegna anche a far sì che le sue cinque sorelle non abbandonino le norme stabilite per le donne del tempo. Blanca vive molto incatenata dalle regole e limiti che le donne avevano in quel momento storico.” Insomma è una donna che vuole essere a tutti i costi una moglie perfetta rispettando in pieno i canoni della società del suo tempo anche correndo il rischio di sacrificare la sua stessa felicità.