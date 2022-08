Anticipazioni Un altro domani: spunta un grave dolore dal passato di Julia

Un altro domani, Cristina De Inza anticipa: “Grande dolore nel passato di Julia e Diana”

Da lunedì al venerdì Canale5 continua a trasmettere le vicende delle due protagoniste della soap spagnola, Carmen e Julia. La prima è determinata e volitiva mentre la seconda è più impacciata e confusa ed alle prese con l’ingombrante presenza della madre Diana che la tratta come una bambina. Quest’ultima è impersonata dall’attrice Cristina De Inza che, in un’intervista a TvSoap, ha parlato del suo personaggio anticipando che c’è una grande dolore nel loro passato. L’attrice ha rivelato:

“Per Diana è senz’altro doloroso ricordare quella storia con Carlos Cruz. In un certo senso, credo che provasse vergogna per come sono andate le cose. La relazione con Carlos non è andata come desiderava. Per questo ha preferito non parlarne.”

Anticipazioni soap spagnola di Canale5: Carmen respinge la proposta di Victori

Dalle anticipazioni su Un altro domani dall’8 al 12 agosto si apprende che non mancheranno dei colpi di scena. Per quanto riguarda la linea temporale del passato, con protagonista Carmen, si vedrà quest’ultima ancora scioccata per l’aggressione subìta e per questo il padre Francisco deciderà che dovrà essere sorvegliata 24h su 24h da Kiros. Durante la notte la finestra dei Velez de Guevara viene rotta da una pietra e ciò creerà scandalo nella colonia. Infine la giovane Carmen respingerà la richiesta di fidanzamento di Victor creando grandi malumori sia nel padre che in Patricia, ma quest’ultima inviterà l’uomo a preservare nel suo intendo.

Un altro domani, spoiler dall’8 al 12 agosto: Julia affronta la madre Diana

Infine, dagli spoiler sulle puntate della prossima settimana della soap spagnola svelano che Julia sarà sempre più insofferente nei confronti delle regole e delle ingerenze della madre Diana. L’attrice che impersona quest’ultima sul rapporto madre-figlia ha ammesso: “Diana è una donna che si è fatta da sola; è una combattente e una grande lavoratrice. È esigente con se stessa e con gli altri. E forse è questa la sua più grande debolezza, che si ripercuote anche sulla figlia Julia.” Per fortuna a portare un po’ di ottimismo ed entusiasmo ci sarà il fatto che la giovane verrà intervista da un importante rivista che farà un’ottima pubblicità alla sua bottega