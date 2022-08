Anticipazioni Un altro domani, Maria svela il suo segreto: è un trans

Spoiler prossime puntate della soap spagnola di Canale5, Maria spiazza: è lei Dani

Colpi di scena e tematiche importanti attendono i telespettatori della soap di Canale5 il cui titolo originale è Dos Vidas. Maria svelerà il suo segreto, è lei a nascondersi dietro l’account di Dani ed è lei a chattare con Cloe. A scoprirlo sarà proprio Julia che metterà con le spalle al muro la giovane la quale confesserà di non prendere in giro la ragazza ma al contrario di esserne veramente innamorata. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Un altro domani si apprende che la ragazza svelerà di essere un ragazzo trans, di sentirsi imprigionato nel corpo sbagliato e di provare dei sentimenti autentici per per Cloe. La risposta di Julia sarà la migliore possibile. Capendo il giovane lo esorterà a confessare la verità a tutti in primis a sua madre e poi anche alla ragazza.

Un altro domani, anticipazioni nuove puntate: come reagirà Cloe alla rivelazione di Maria/Dani?

Nelle puntate andate in onda della soap trasmessa da Canale5 si è assistito al rapporto in crisi tra Cloe e Ribero, la giovane ha trovato nel web una forma di consolazione e soprattutto ha cominciato a chattare con Dani, giovane ragazzo con cui condivide la passione per il mare, per la fotografia e soprattutto l’amore per Madrid, città dove da sempre sogna di trasferirsi. La giovane si confiderà sempre di più con Dani mettendo definitivamente in crisi il suo rapporto con Riberio. A questo punto però le cose si complicheranno quando Julia scoprirà che Dani non è altro che Maria e lo convincerà a raccontare tutta la verità a Cloe. Come reagirà quest’ultima alla spiazzante rivelazione?

Colpo di scena nella soap di Canale5: Julia non è intenzionata a chiarire con Tirso

Nel frattempo nella nuova puntata di Un altro domani Julia non avrà nessuna intenzione di chiarire le cose con Tirso, il quale a sua volta cercherà di scusarsi. Invece tra la giovane e Sergio sembra che le cose stiano migliorando. Nel passato infine Kiros protegge 24 ore su 24 Carmen ed i due, nonostante l’opposizione di Victor sono destinati ad avvicinarsi sempre di più.