Antonella Clerici distrutta da un ricordo: “È stato un dolore fortissimo”

La conduttrice ripensa alla morte del cane Oliver: “Come se mi avessero spezzato in due”

Tra gli amori più grandi di Antonella Clerici ci sono sicuramente i cani e infatti nella sua vita ne ha avuti, e ne ha anche oggi, diversi. Tra loro un legame speciale c’era però con Oliver, un labrador che ha vissuto con lei per 15 anni. Arrivato nella sua vita quando di anni la conduttrice ne aveva 40 Oliver l’ha accompagnata in un delicato e non facile momento. In una lunga e intensa intervista sul quotidiano La Stampa la conduttrice parla di Oliver, che oggi non c’è più, come se il tempo vissuto con lui si fosse fermato. E proprio di quell’attimo in cui si è dovuta separare da lui la Clerici ricorda:

“È stato un dolore fortissimo. Come se mi avessero spezzato in due”.

Antonella Clerici indignata per l’abbandono degli animali: “Penso sia una vergogna”

Proprio per questo grande amore verso gli animali, ma anche per il buonsenso che tutti dovrebbero avere a prescindere da tutto, la conduttrice soffre molto per i continui abbandoni.

“Penso sia una vergogna. Non riesco nemmeno a guardare la scena di persone che legano un cane al palo e se ne vanno mentre lui le guarda”

spiega la Clerici. Antonella però riflette su un discorso più ampio parlando di una regressione generale. La conduttrice ricorda infatti le terribili notizie di cronaca che si sentono ultimamente, dove perfino i figli vengono abbandonati.

Tutto pronto per la nuova stagione televisiva: tutti i progetti della conduttrice

Si sta godendo le ultime settimane di vacanza Antonella Clerici che in questi giorni si trova in Normandia con la sua famiglia e dunque anche con i suoi cani. Ma settembre si avvicina e la conduttrice è pronta per una nuova stagione televisiva ricca di lavoro. Si parte con È sempre mezzogiorno che, come sempre, terrà compagnia al pubblico di Rai1, durante la tarda mattinata, tra ricette e buonumore. Sarà poi la volta della nuova edizione di The Voice Senior, mentre in queste settimane stanno andando in onda le repliche. Grande attesa per questo programma, che ha fatto venire la pelle d’oca ad un collega, che andrà in onda come sempre nella prima serata di Rai1.