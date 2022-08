L’attrice Robyn Griggs è morta a 49 anni: era gravemente malata da tempo

Un altro lutto sconvolge il mondo dello spettacolo: addio all’attrice di alcune famose soap americane

E’ morta Robyn Griggs, attrice americana famosa per aver recitato in alcune note soap delle quali parliamo nel secondo paragrafo: la notizia è stata riportata nelle ultime ore da tanti blog e testate giornalistiche, come Fanpage che utilizziamo come fonte. Lottava da tempo contro il cancro Robyn Griggs, che ha sempre cercato di affrontare la sua difficile battaglia con il sorriso sul volto, condividendo sui social momenti di vita quotidiana e i vari step delle cure che affrontava. Solo un mese fa, purtroppo, il suo ultimo drammatico annuncio condiviso proprio sui social, dove ha rivelato che le erano stati diagnosticati ben quattro nuovi tumori.

Robyn Griggs morta a 49 anni: ha recitato nelle soap ‘Destini’ e ‘Una vita da vivere’

Si è spenta a soli 49 anni l’attrice statunitense che il pubblico italiano ha conosciuto, apprezzato e amato vedendola nelle soap dei decenni passati Una vita da vivere e Destini. La scomparsa è avvenuta l’altro ieri, venerdì 13 agosto, e l’annuncio ufficiale è stato fatto da una pagina facebook a lei dedicata. Le soap delle quali è stata protagonista risalgono ai primi anni ’90: Una vita da vivere è andata in onda infatti tra il 1991 e il 1992, mentre Destini è stata trasmessa dal 1993 al 1995: proprio quest’ultima serie tv l’ha resa particolarmente famosa grazie al suo ruolo di Maggie Cory.

Biografia dell’attrice morta dopo una lunga battaglia contro il cancro

Robyn Griggs è nata il 30 aprile del 1973 a Tunkhannock, in Pennsylvania. La sua carriera nel mondo della recitazione è iniziata con produzioni teatrali per bambini, dopo le quali è arrivato il grande salto nel piccolo schermo grazie alla partecipazione a ‘Rated K’, un programma nel quale giovanissimi appassionati di film recensivamo le pellicole più famose. Dopo l’impegno in tv, invece, l’approdo nelle soap delle quali abbiamo parlato prima, e la vera popolarità.