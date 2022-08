L’attrice Anne Heche come sta dopo l’incidente? Gravi le sue condizioni

Gravissimo incidente stradale per l’attrice americana famosa per il film ‘Sei giorni sette notti’

Ore di grande angoscia per Anne Heche, attrice americana che il pubblico italiano conosce per i ruoli che ha interpretato in diversi film trasmessi nel nostro Paese, dei quali uno dei più popolari è senza dubbio Sei giorni sette notti, del quale è stata protagonista assieme ad Harrison Ford: come documentato oggi da tante testate giornalistiche, Anne ha avuto un incidente d’auto a Los Angeles e le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi (utilizziamo come fonte il Corriere dello Sport).

Com’è avvenuto l’incidente stradale nel quale è rimasta gravemente ferita Anne Heche

Come apprendiamo dalla testata menzionata nel paragrafo precedente, l’attrice americana stava viaggiando a bordo della sua Mini Cooper blu quando si è schiantata, per cause ancora da chiarire, contro il muro di una casa, causando addirittura un danno alla struttura. Pochi minuti dopo l’auto ha preso fuoco ma fortunatamente i soccorritori sono riusciti a mettere in salvo la donna prima che le fiamme divampassero. Per spegnere il grande incendio che è scoppiato dopo l’impatto sono stati necessari ben 59 vigili del fuoco, i quali hanno impiegato più di un’ora. Ora Anne è purtroppo in condizioni critiche in un ospedale di Los Angeles. Rimaniamo in attesa di avere maggiori informazioni sul suo stato di salute, sperando che domani o nei giorni successivi arrivino dagli Stati Uniti notizie confortanti.

Anne Heche e il suo ruolo nel famoso film Sei giorni sette notti, trasmesso spesso su Rai1

Come accennato nel primo paragrafo, l’attrice è famosa in Italia soprattutto per la pellicola nella quale ha recitato con Harrison Ford. Nel film in questione i personaggi interpretati dai due, in seguito ad un incidente aereo, si ritrovano da soli su un’isola in mezzo all’oceano, costretti a lottare per la sopravvivenza e sfidando anche i pirati.