Ballando con le stelle 2022, Milly Carlucci punta sulle soap per il cast?

Milly Carlucci a lavoro per il cast del suo show: arriva un volto amato di Un posto al sole?

Continua incessante per la conduttrice di Rai1 e tutta la squadra la ricerca per il cast di concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. I nomi usciti in questi giorni sono moltissimi, alcuni sono stati confermati come Iva Zanicchi, altri smentiti dai diretti interessati come quello di Caterina Balivo mentre per altri ancora di parla solo si indiscrezioni e rumors. In questi giorni, tuttavia, ciò che attira l’attenzione è il fatto che molti attori di amate soap italiane, Il paradiso delle signore ed Un posto al sole, sognano di poter scendere in pista. È il caso, per esempio di Michelangelo Tommaso, lo storico Filippo in Upas, che in una recente intervista a Nuovo ha ammesso sibillino:

“Ballando? Nulla di certo ma è un’esperienza che mi divertirebbe molto.”

Ballando con le stelle nuova edizione: Emanuel Caserio e Francesca Del Fa tra i concorrenti?

E non è tutto perché di recente anche gli attori che impersonano Salvo Amato ed Irene Cipriani ne Il paradiso delle signore hanno confessato, in alcune recenti interviste, di voler partecipare allo show del sabato sera di Rai1. Emanuel Caserio ha proprio lanciato un appello a Milly Carlucci, dopo aver premesso di non essere nel cast ufficiale della trasmissione ed allo stesso tempo di essere un grande appassionato di balli di gruppo e di salsa e di sapersela cavare abbastanza bene anche con altri stili, si è detto pronto per scendere in pista se arrivasse la proposta. Altro nome che circola è quello di Francesca Del Fa che invece in una recente intervista ha rivelato di amare cantare e ballare e che parteciperebbe volentieri a programmi del genere.

Cast Ballando 2022: la conduttrice sceglierà gli attori de Il paradiso delle signore e di Un posto al sole?

Infine dunque non resta che chiedersi se dopo le varie dichiarazioni degli attori Michelangelo Tommaso, Emanuel Caserio e Francesca Del Fa, Milly Carlucci per la prossima edizione del suo show voglia puntare su questi volti amati oppure no. Il cast verrà deciso tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre e solo allora si saprà con certezza la sua scelta. Nel frattempo un volto di Ballando ha fatto una rivelazione proprio sulla conduttrice.