Ballando, nuovo dramma per Veera Kinnunen: “Paura di perdere mio figlio”

Scritto da Liliana Morreale , il Agosto 20, 2022 , in Ballando con le stelle

Veera Kinnunen racconta il dramma del figlio Valter: “Eravamo disperati”

È una delle professioniste più amate e apprezzate di Ballando con le stelle, dove tornerà a gareggiare dopo lo stop della scorsa edizione dovuto alla gravidanza. Tuttavia, Veera Kinnunen, in una lunga intervista concessa a DiPiù ha confessato di aver avuto un’enorme paura per il figlio, il piccolo Valter di pochi mesi. La ballerina ha raccontato che tutto è iniziato quando il piccolo ha mostrato segni di una febbre fortissima e poi ha aggiunto:

“Eravamo disperati ma abbiamo avuto il sangue freddo di correre immediatamente al Bambin Gesù, un punto di riferimento per la cura dei più piccoli.”

Da lì in poi, però, le cose non sono andate per il meglio, la professionista dello show di Milly Carlucci ha scoperto di avere il Covid, insieme al compagno (lo judoka Salvatore Mingoia) ed il piccolo che aveva dei sintomi fortissimi.

Ballando con le stelle, la professionista svela disperata: “Momenti davvero difficili”

Veera Kinnunen ha continuato il suo racconto dicendo che inizialmente lei ed il suo compagno erano confusi, non capivano come avessero potuto prendere il virus e soprattutto come si sarebbero evolute le condizioni di salute del piccolo. La Kinnunen ha aggiunto angosciata:

“Ho cominciato a piangere. Non ho mai praticamente dormito, dovevo controllare la febbre. Non avere Salvatore vicino non mi aiutava, sono stati momenti davvero difficili”.

La ballerina, sempre durante la lunga intervista concessa al settimanale, ha rivelato di non aver avuto mai così tanta paura come in cui terribili giorni e di essere avvicinata molto alla fede.

Veera Kinnunen, fine dell’incubo vissuto dal figlio: “La febbre poi è scesa”

Infine, la ballerina ha concluso l’intervista rivelando che fortunatamente tutto è andato per il meglio e si è concluso nel migliore dei modi: “Poi la febbre è scesa e dopo due giorni senza il bambino è stato dimesso.” Fine dell’incubo per la professionista di Ballando con le stelle ed il suo compagno Salvatore Mingoia. Non è la prima volta, purtroppo, che la coppia si trova ad dover affrontare un’emergenza per il piccolo, infatti anche il parto è stato molto difficile.