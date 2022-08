Barbara d’Urso, racconto bollente sul marito di una collega: “Mi ha…”

“Mi ha messo la lingua in bocca sul set”, il retroscena raccontato dalla conduttrice di Canale5

Proseguono le vacanze spensierate di Barbara d’Urso che sta vivendo questa calda estate 2022 circondata dall’affetto degli amici, che ha ospitato nella sua casa di Capalbio. Immersa nella natura, la conduttrice di Pomeriggio Cinque, che ha tenuto compagnia al pubblico attento dell’ammiraglia Mediaset fino a giugno, non ha smesso di tenere aggiornati i suoi ormai tre milioni di followers sulla sua quotidianità. Un filo che non si è mai spezzato con il pubblico che è pronto per seguirla ancora nei pomeriggi autunnali di Canale5. Se di giorno la conduttrice Mediaset opta per la piscina e il mare, la sera non si tira indietro e fa le ore piccole nei locali, ascoltando buona musica e gustando ottimo cibo. Proprio in queste ore su Instagram Stories la conduttrice ha mostrato la sua serata speciale al Twinga in compagnia di molti vip e tra questi Simona Izzo. Proprio alla regista ha voluto ricordare ironicamente, su Instagram Stories, un retroscena bollente con il consorte:

“Rassegnati: tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set”.

Barbara d’Urso e il bacio con Ricky Tognazzi: arriva la risposta inaspettata della moglie

Simona Izzo è stata al gioco e ha sorriso alla battuta dell’amica al Twinga beach club durante la prima edizione del The Alessandro Nomellini Awards 2022, sottolineando che i baci del marito sono indimenticabili e lasciano il segno. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, che di recente ha ricordato un giorno speciale, intanto prosegue le sue vacanze, che potrebbero interrompersi prima del previso, e in queste settimane a farle compagnia sono state anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Pomeriggio 5 anticipa il ritorno? Quando andrà in onda la prima puntata della stagione 2022/23

Intanto il programma di Barbara d’Urso potrebbe tornare in onda a fine agosto. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Davide Maggio che ha riportato come, l’infuocata campagna elettorale in atto, potrebbe portare alcuni programmi Mediaset ad anticipare il ritorno e tra questi ci sarebbe anche la trasmissione pomeridiana di Canale5. A quanto pare infatti la presentatrice partenopea potrebbe essere in onda già a partire dal 22 agosto, anticipando di ben due settimane l’inizio della trasmissione, inizialmente previsto per lunedì 5 settembre.