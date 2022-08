Barbara d’Urso non trattiene l’emozione: “Questo è un giorno speciale”

Scritto da Simona Tranquilli , il Agosto 5, 2022 , in Barbara D'Urso

“È un giorno speciale, soprattutto per me”, la confessione intima della conduttrice Mediaset

Sta trascorrendo un’estate indimenticabile Barbara d’Urso che mai come quest’anno ha deciso di condividere i suoi momenti speciali su Instagram. La conduttrice continua ad essere circondata dai suoi amici e, proprio la vicinanza agli affetti più cari, le permette di trascorrere questi mesi estivi lontana dal lavoro in totale relax e armonia. Nelle scorse settimana, oltre all’immancabile amica storica Angelica, a far visita alla conduttrice di Canale5 sono state anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Proprio ieri però la presentatrice è sembrata più felice del solito, il 4 agosto infatti è una giornata speciale e ha svelarlo è stata lei stessa nelle sue storie social.

“Il 4 agosto è un giorno speciale, soprattutto per me”.

Queste le parole della 65 che ha mostrato il cielo e la piscina panoramica immersa nel verde della campagna. Poco dopo ha svelato il motivo della sua emozione, raccontando che il 4 agosto è il compleanno del figlio.



Barbara d’Urso fa una dedica speciale: “Sei arrivato tu, metà del mio cuore”

“4 agosto, ore 14, sei arrivato tu, metà del mio cuore! Ti amo immensamente. Mamma”.

Queste le dolci parole di Barbara d’Urso per il figlio che ha pubblicato una foto in cui lo porta a cavallo, visibile cliccando su questo link. La conduttrice continua ad avere un rapporto speciale con i suoi due figli, Emanuele e Giammauro, che nomina sempre alla fine di ogni sua puntata di Pomeriggio 5, sottolineando che il suo cuore è dei figli e del pubblico.

Conduttrice di Canale5 instancabile anche in estate: “La magia delle 7 del mattino”

Abituata ad alzarsi presto durante i mesi invernali, Barbara d’Urso, che ha raccontato di una ferita che non si rimargina di recente, continua ad essere mattiniera anche in estate. Le giornate delle sue vacanze iniziano infatti sempre prima delle 7 e lei stessa ha raccontato di essere la prima della comitiva ad alzarsi la mattina, nonostante le ore piccole fatte la sera prima. Un’abitudine che le ha permesso anche oggi di apprezzare l’alba e il sole che si alza sulla piscina della sua casa di villeggiatura, commentando estasiata:

“La magia delle 7 del mattino, con le nuvole che si specchiano nell’acqua”.

Intanto a settembre la presentatrice partenopea tornerà al timone di Pomeriggio Cinque per intrattenere il pubblico dell’ammiraglia Mediaset con approfondimenti di attualità, tanti ospiti e spettacolo.