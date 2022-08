Beautiful, trame americane: Thomas sconvolge Hope, Sheila si salva grazie a…

Thomas rivuole Douglas con sè: Hope accoglierà la sua richiesta?

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5, Hope sta vivendo un dramma: Liam ha confessato alla polizia di aver investito Vinny e di non avergli prestato soccorso condannandolo a morte. Thomas scoprirà come sono andate veramente le cose. Il rapporto tra Hope e Thomas è sempre stato turbolento a causa dell’ossessione di lui per lei ma, da qualche tempo a questa parte, le cose sono migliorate. Le anticipazioni americane della soap però annunciano nuove nubi all’orizzonte perché Thomas scioccherà Hope con una richiesta: vuole che suo figlio Douglas torni a vivere con lui. Il bambino vive con la Logan da quando Thomas ha firmato i documenti per l’adozione e considera la giovane la mamma di suo figlio a tutti gli effetti. Perché questo cambio di rotta ora? Thomas troverà un nuovo amore con cui crescere il piccolo o ascolterà le richieste di Taylor e Steffy?

Anticipazioni Beautiful, puntate straniere: Steffy scopre che Finn è ancora vivo

Nelle puntate americane della soap, che fa compagnia ai telespettatori di 100 Paesi da ben 35 anni, Finn riuscirà a liberarsi di sua madre Sheila grazie a Bill e Li che troveranno il nascondiglio. Li non è morta come credevano sia Sheila che Finn, si è salvata grazie allo Spencer. Il dottore rimarrà sorpreso nel vedere che Li è ancora viva. Ma non ci sarà tempo da perdere: Bill metterà a sua disposizione il suo jet privato per fargli raggiungere Steffy a Montecarlo. I due si riabbracceranno in una cornice romantica. Tra Steffy e Li ci sarà un duro scontro.

Beautiful, anticipazioni americane: Sheila sfuggirà all’arresto grazie a Deacon

Ma che ne sarà di Sheila? Finn e Bill lasceranno Li a fare da guardia a Sheila in attesa della polizia. Ma arriverà prima il suo complice Mike Guthrie che tramortirà Li e farà scappare Sheila. La Carter, braccata dalla polizia, andrà a casa di Deacon che finirà per aiutarla. La polizia busserà a casa di Sharpe in cerca di Sheila. La faranno franca entrambi? Intanto ecco cosa si dice sul futuro della soap americana.