Beautiful finirà mai? Cosa si dice sul futuro della soap: “E’ clamoroso…”

La soap opera americana ha compiuto 35 anni: finirà mai?

Beautiful è una soap opera americana seguita in 100 paesi. Nonostante vada in onda da 35 anni, il suo successo non conosce battute d’arresto. In Italia, dove va in onda tutti i giorni su Canale5, mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori. Nella rubrica di Nuovo Tv tenuta da Alessandro Cecchi Paone un lettore gli ha chiesto: “Secondo lei questa soap andrà in onda a tempo indeterminato? Non c’è il rischio che diventi una serie infinita?”. Il giornalista ha risposto così: “Siamo di fronte a un precedente clamoroso della storia televisiva mondiale: una soap eterna, senza fine. Un esperimento a suo modo sconvolgente”. Il successo di Beautiful è dovuto in gran parte alla bravura e alla fervida fantasia degli sceneggiatori che sono riusciti a inventarsi di tutto in questi 35 anni: intrighi, inganni, vendette, bugie, amori, passioni, morti apparenti e tanti, tantissimi matrimoni.

Alessandro Cecchi Paone su Beautiful: “Il tramonto della soap è lontano”

Il famoso giornalista ovviamente non sa se la soap di Canale5 andrà in onda per altri 35 anni ma difficilmente terminerà fino a quando continuerà ad avere successo nei 100 paesi in cui viene trasmessa. Dice Cecchi Paone:

“Il tramonto della soap è lontano. Io, naturalmente, non posso che augurare alla soap di Canale5 lunghissima vita, per la gioia dei tanti affezionati”.

Nelle puntate italiane della soap americana si è consumato un tradimento clamoroso: Quinn ha tradito Eric con Carter, il muscoloso avvocato della Forrester Creations. I due hanno deciso di dimenticare quanto accaduto ma le anticipazioni americane rivelano che non sarà così.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: tanti colpi di scena in arrivo

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano tanti colpi di scena, uno dei quali riguarderà Bill Spencer. Torneranno tre personaggi: Sheila Carter, Deacon Sharpe e Taylor Hayes. Sheila e Deacon ne combineranno di tutti i colori. La Carter, madre naturale di Finn, cercherà di uccidere la nuora Steffy ma colpirà per sbaglio il figlio. Tutti lo crederanno morto ma la madre adottiva Li lo salverà nascondendolo in un luogo segreto. Tante cose cambieranno a Los Angeles. L’appuntamento con la soap è tutti i pomeriggi su Canale5.