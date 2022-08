Bella Ma’, Pierluigi Diaco perde la pazienza con un ragazzo: “Impostore”

Pierluigi Diaco tuona contro un concorrente del suo nuovo talk: “Sei un impostore nella vita”

In attesa della partenza vera e propria di BellaMà, il nuovo talk di Rai2, il conduttore e la sua squadra stanno cercando di formare il cast di concorrenti (50 tra boomer e giovani) ed da lunedì al venerdì sta andando in onda una breve striscia dove vengono presentati gli aspiranti tali. Nella puntata di oggi, però, Pierluigi Diaco ha perso la pazienza con un giovane dando vita ad uno scambio di battute via via sempre più infuocato. Inizialmente il conduttore ha chiesto provocatoriamente al ragazzo, che sogna di fare l’attore: “E se ti chiamano per fare un film a novembre, che fai?” Ed alla risposta di quest’ultimo: “Questa è una mia priorità” è sbottato:

“Ma quanto sei bugiardo! Mi sembri poco autentico e un po’ impostato. Sei un impostore nella vita.”

BellaMà, aspirante concorrente accusato dal conduttore: “Sembri un venditore di fuffa”

Pierluigi Diaco, pur senza urlare e scomporsi, è andato giù abbastanza pesante con il giovane aspirante concorrente del suo talk colpevole, a quanto pare, di non essere molto umile e modesto. Il conduttore ha continuato il suo attacco con il 20enne Riccardo Leonetti accusando:

“Hai talmente la voglia di importi che sembri più un venditore di fuffa che di verità”

Pronta è stata anche la replica del ragazzo che deluso ha ammesso: “Io sono me stesso. I mie genitori mi hanno insegnato l’umiltà”.

“Sei entrato dicendo che fai l’attore, sei uno scrittore, sei uno sceneggiatore. Stiamo a parla’ di un ragazzo di Andria che vive a Roma. Dove sta l’umiltà?”

ha ribattuto Diaco. Al di là del vivace scambio di battute alla fine il giovane è stato scelto come opinionista del talk. Il conduttore ha ammesso che lo ha scelto per il suo eloquio.

Pierluigi Diaco scalda i motori per l’inizio del suo talk: anticipazioni e data d’inizio

Il nuovo programma del pomeriggio di Rai2, Bella Ma’ andrà in onda da lunedì 12 settembre e durerà circa due ore dalle 15.15 alle 17.15 circa, prenderà infatti il posto del Detto Fatto di Bianca Guaccero. per quanto riguarda le anticipazioni sul talk si sa che sarà un confronto generazionale tra giovani e boomer.