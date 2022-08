Beppe Convertini, al via Linea Verde 100: “Ci saranno delle sorprese”

Linea Verde 100 su Rai1: il conduttore dà alcune anticipazioni sui due speciali

Non si ferma mai Beppe Convertini che anche quest’estate sta lavorando senza sosta per i telespettatori di Rai1. Mentre in queste settimane è in onda con il programma Azzurro – Storie di mare, sempre nella mattina del weekend di Rai1, il conduttore è pronto ad approdare con un nuovo progetto. Si tratta di Linea Verde 100, ovvero alcune puntate speciali dello storico programma dedicate agli anziani. I due speciali andranno in onda sabato 13 e sabato 20 agosto alle 12:30 su Rai1. Una delle due puntate, in particolare, sarà dedicata ad una delle popolazioni che oggi vive più a lungo e che si trova in Sardegna, nella provincia dell’Ogliastra.

“Saranno due speciali pieni di sorprese”

anticipa il conduttore raccontandosi in un’intervista sul settimanale Tele Sette.

Beppe Convertini e il segreto dell’elisir di eterna giovinezza: “La semplicità”

E’ più felice che mai il conduttore di Linea Verde 100 di lavorare in mezzo agli anziani con i quali si trova sempre benissimo. Con loro Convertini non si annoia mai, si sente a casa e impara ogni volta qualcosa di nuovo. Delle storie che ha ascoltato per i due speciali del programma di Rai1 sicuramente è rimasto colpito dai ritmi di vita diversi che alcune popolazioni hanno rispetto ai ritmi frenetici delle città di oggi. Non a caso per loro la speranza di vita si è dimostrata più alta. Ma qual è il segreto per l’eterna giovinezza?

“La semplicità. Il mangiare sano, a chilometro zero, il pane fatto in casa, il pesce fresco, l’aria buona”

spiega il conduttore.

Il conduttore di Linea Verde 100 confessa: “Esperienza condita da grandi sentimenti”

Dopo aver ricordato un lutto Beppe Convertini ha ritrovato il sorriso accanto agli anziani conosciuti grazie al programma che andrà in onda su Rai1.

“E’ un’esperienza condita da grandi sentimenti”

ammette il conduttore. Quest’ultimo racconta poi di aver avuto un tuffo nei ricordi e di aver ricevuto grandi lezioni di vita. Convertini definisce “invidiabile” la vita di questi ultracentenari anche grazie all’amore che li circonda tra figli, nipoti e pronipoti. Con loro Beppe si è divertito a giocare a biliardo, carte e bocce.