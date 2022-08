Bianca Guaccero, serata sfrenata con le amiche: “Era da anni che…”

Nota conduttrice si lascia andare: “Era da anni che non ballavo così”

Si è concessa una serata goliardica Bianca Guaccero che sta trascorrendo le vacanze estive nella sua Puglia, circondata dagli affetti più cari e dalle amiche di sempre. Proprio ieri sera la conduttrice di Rai2 ha partecipato al compleanno di una sua cara amica, una serata in discoteca che ha lasciato il segno. Nelle sue storie su Instagram infatti la 42enne ha immortalato l’idillio vissuto e colto l’occasione per fare una riflessione importante:

“Erano anni che non ballavo così. Forse perchè ho iniziato presto a lavorare, forse perchè parte di quell’adolescenza non l’ho vissuta”.

Il lungo commento è proseguito poi con una riflessione profonda e un bilancio di vita che ha finito per lanciare qualche frecciata indiretta a qualcuno.



“Mi sono sempre fatta troppe domande nella vita”, lo sfogo inaspettato di Bianca Guaccero

“Oggi so che la spensieratezza è un dono, soprattutto per le persone che come me si sono sempre fatte tante troppe domande nella vita” ha ricordato l’ex conduttrice di Detto Fatto su Instagram. La 42, sfrenata in discoteca con le amiche (come visibile nella foto in basso) ha sottolineato che questa sua tendenza alla riflessione l’ha fatta apparire spesso “troppo pesante o sempre troppo qualcosa”. Ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe sottolineando che oggi, arrivata a 42 anni, è fiera di quel “troppo”.



Bianca Guaccero non lo nasconde: “Mi sento ancora una ragazzina di 15 anni”

Le esperienze di vita hanno portato la conduttrice di Rai2 ad essere la donna che è oggi e su Instagram ha voluto sottolineare:

“A 42 anni mi sento ancora quella ragazzina di 15 anni che aveva tanta fretta di crescere”.

Intanto chiuso il capitolo Detto Fatto, che non verrà riconfermato nella prossima stagione televisiva, la presentatrice è pronta per nuovi progetti che sarebbero già in cantiere. A lanciare qualche anticipazione era stata proprio la 42enne di Bitonto sui social che però non ha voluto ancora rivelare nello specifico in che veste tornerà sul piccolo schermo, se da attrice o da conduttrice. In queste settimane però ha voluto smentire la partecipazione a Ballando con le stelle, programma che partirà il prossimo autunno con tante novità.