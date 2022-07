Bianca Guaccero sarà nel cast di Ballando con le stelle 17? Arriva il chiarimento

Ballando con le stelle 2022, la conduttrice a attrice fa chiarezza: “Non parteciperò”

Da mesi si susseguono le voci della partecipazione di Bianca Guaccero come concorrente a Ballando con le stelle 2022. La conduttrice e attrice pugliese, infatti, dopo la chiusura del suo Detto Fatto al momento non ha programmi e impegni e dunque in molti hanno iniziato ad ipotizzare che fosse nel cast dello show di ballo di Milly Carlucci. Ma qual è la verità? A fare chiarezza una volta per tutte è intervenuta la stessa attrice rispondendo proprio a questa domanda sul suo profilo Instagram:

“No, non è vero! Ma approfitto per ringraziare Milly per la bellissima esperienza che mi ha fatto vivere insieme alla sua splendida squadra durante il CM! Grazie!”

Ed in effetti l’attrice è stata tra i concorrenti della scorsa edizione de Il cantante mascherato nelle vesti della Medusa.

Bianca Guaccero smentisce la sua partecipazione allo show: “Non credo farei mai un reality”

Dopo mesi di indiscrezioni, quindi, adesso è arrivata la conferma definitiva dalla diretta interessata, la conduttrice non sarà nel cast di Ballando 17, anzi, stando alle sue stesse dichiarazioni non è molto propensa a partecipare a qualsiasi tipo di reality. Infatti, sempre rispondendo ai suoi follower sui social, ha aggiunto:

“Partecipare ad un reality? Non credo…sono troppo timida…”.

Tuttavia se è vero che non sarà nel cast di talent e reality ne al timone di Detto Fatto è anche vero che tornerà presto in tv. Ad annunciare il suo ritorno in tv è stata la stessa Guaccero sempre sui social ma, al momento, non ha fornito ulteriori dettagli.

La conduttrice al centro del gossip ammette: “Fa parte del nostro mestiere”

Bianca Guaccero, infine, prima di riprendere a godersi le vacanze nella sua splendida Puglia, ha detto la sua anche sul gossip di cui è perennemente al centro dell’attenzione. Secondo gli ultimi rumors, infatti, avrebbe un flirt con Fabrizio Moro. Su questo ha confessato di non prendersela per il gossip in generale ma solo per alcuni tipi di notizie: “Il gossip fa parte del nostro mestiere…poi ci sono altre cose su cui ho espresso ultimamente il mio pensiero…”