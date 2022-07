Bianca Guaccero, soddisfazioni dopo l’addio a Detto Fatto: “Ricompensa più bella”

Detto Fatto non torna più in onda, la conduttrice fa una confessione ai fan: “Ci esprimete ancora amore”

È ormai certo e ufficiale che dopo 10 edizioni il programma di tutorial di Rai2 non tornerà in onda lasciando spazio a nuova produzioni. E per ben quattro anni la padrona di casa insieme a Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi è stata Bianca Guaccero che in queste ore, ancora sommersa dall’affetto e dall’amore dei tanti fan della trasmissione, ha rotto il silenzio ringraziandoli. La conduttrice e attrice pugliese, postando sul suo Instagram i vari messaggi d’affetto ha confessato:

“Quanti messaggi belli mi state scrivendo…migliaia e migliaia! Continuate ad esprimere amore per noi e per Detto Fatto.”

Bianca Guaccero sommersa dai messaggi dei telespettatori del programma di Rai2: “Ricompensa più grande”

In autunno la conduttrice non tornerà in onda al timone di Detto Fatto con un nuova edizione, dato che il programma è stato cancellato. Ma in questi quattro anni anche se non ha mai brillato negli ascolti, il programma è stato sempre seguito da un nutrito gruppo di telespettatori nonostante i continui cambiamenti di palinsesto e spostamenti di orario. E proprio questi telespettatori in questi mesi hanno inondato la conduttrice di messaggi sui social dispiaciuti e amareggiati per la cancellazione, testimoniandole affetto e stima.

“Questa è la ricompensa più grande e vera! GRAZIE!”

ha quindi rivelato soddisfatta per il lavoro svolto Bianca Guaccero nel suo post su Instagram.

La conduttrice ed i progetti per il suo futuro: annunciato il ritorno in tv

Se è vero che chiusa una porta si apre un portone, per Bianca Guaccero chiusa l’avventura con Detto Fatto sono pronti altri progetti. Infatti, di recente è stata la stessa conduttrice sui social ad annunciare il suo ritorno in tv, senza però spoilerare molto. Quel che è certo, inoltre, è che nonostante le indiscrezioni e le voci delle ultime settimane non sarà nel cast di Ballando con le stelle 2022. Dunque dove rivedremo la conduttrice e attrice pugliese? In un programma quotidiano o in prima serata? O magari sarà la protagonista di una nuova fiction. Non resta, dunque, che attendere per avere più informazioni in merito ai suoi nuovi progetti.