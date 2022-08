Brutta disavventura per Federica Panicucci: “Sono rimasta senza niente”

La conduttrice e la sua disavventura in vacanza: l’ultima confessione

Federica Panicucci e Marco Bacini si stanno godendo le loro meritate vacanze alle isole delle Maldive. Purtroppo però non tutto è andato secondo i piani, anzi. Cos’è successo? In queste ultime ore la popolare conduttrice ha rivelato ai suoi tantissimi follower su instagram che ha dovuto fare fronte ad una brutta disavventura, che ha reso le loro vacanze decisamente complicate, almeno agli inizi. Difatti la presentatrice di Mattino Cinque non ha fatto mistero che purtroppo all’aeroporto hanno perso le loro valigie lasciandoli senza vestiti da mettersi. Un bel grattacapo per la coppietta, che ha comunque affrontato il problema nei migliori dei modi.

Federica Panicucci svela che le sue vacanze non sono iniziate benissimo: “Sono rimasta senza niente”

“Sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti, nient’altro…Per fortuna in camera c’era una t-shirt omaggio, che ho indossato…”

Con queste parole la popolare compagna di Marco Bacini, la quale non tornerà in Tv prima del previsto per seguire da vicino la campagna elettorale come ipotizzato da molti rumor nelle ultime settimane, ha rivelato di essere rimasta praticamente senza vestiti per ore e ore. Per fortuna tutto è tornato poi alla normalità, visto che alle due del pomeriggio del girono dopo le valigie sono state consegnate alla coppia, che ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo: “Noi siamo atterrati la mattina alle 10. Le nostre valigie sono arrivate alle 2 del pomeriggio del giorno dopo…”

La conduttrice fa una confessione: “Io ed il mio compagno siamo tornati nel nostro posto del cuore”

Federica Panicucci, sempre su instagram, ha poi rivelato che fortunatamente nelle valigie ha ritrovato tutto quello che ha messo prima di partire e non ci sono stati quindi ulteriori smarrimenti. Successivamente la popolare presentatrice ha anche colto l’occasione di rivelare ai suoi follower su instagram di essere estremamente felice di essere tornata alle Maldive insieme al suo compagno Marco Bacini, visto che per loro quel luogo è magico per diversi motivi: “Siamo tornati nel nostro posto del cuore. Tutto bene, bello e meraviglioso…”