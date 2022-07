Barbara d’Urso e Federica Panicucci: arriva un improvviso NO da Mediaset

Pomeriggio Cinque anticipazioni: salta il ritorno anticipato della popolare conduttrice

Giorni fa il portale televisivo DavideMaggio.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che Barbara d’Urso sarebbe potuta tornare in Tv prima del previsto (indicativamente il 22 agosto). Il motivo? In pratica la campagna elettorale ha cambiato i piani di Mediaset, che si sarebbe vista costretta a stravolgere i propri palinsesti per far tornare in onda tutti i programmi di informazione. Oggi il sito web televisivo è tornato su tutta questa faccenda, asserendo che il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso tornerà in onda come previsto fin dall’inizio: “Su Canale 5, in day-time, da lunedì 5 settembre, torna regolarmente Pomeriggio 5…”

Federica Panicucci in onda a partire dal 5 settembre: Morning News continua come previsto

E se Barbara d’Urso non tornerà in video prima del 5 settembre, stessa cosa dicasi anche per la sua collega alla guida da tanti anni di Mattino Cinque al fianco di Francesco Vecchi. Difatti anche lo storico programma mattutino di Canale 5 tornerà in onda a partire da lunedì 5 settembre. Continuerà quindi senza alcun problema la messa in onda del programma condotto da Simona Branchetti, che seguirà da vicino la campagna elettorale come ha fatto da una settimana a questa parte. Si segnala che però il giornalista al fianco della Panicucci, che è sempre al centro del gossip, tornerà in video con un mese d’anticipo: da lunedì 1 agosto condurrà Zona Bianca su Rete 4 al posto di Giuseppe Brindisi, che andrà in vacanza.

Rete 4 a tutta informazione per la campagna elettorale: prima serata rivoluzionata

Mediaset per seguire in prima linea la campagna elettorale che porterà alla formazione di un nuovo Governo il prossimo 25 settembre ha deciso di anticipare il ritorno di tutte le sue trasmissioni di informazione in onda in prima serata su Rete 4. A rivelarlo è stato il portale DavideMaggio.it. Paolo Del Debbio con il suo Dritto e Rovescio tornerà in onda il 25 agosto, Quarta Repubblica il 29 agosto e Fuori dal Coro con Mario Giordano il giorno dopo. Continueranno ovviamente ad andare in onda come previsto Controcorrente di Veronica Gentili, Zona Bianca e nel pomeriggio alle 15.30 circa ci sarà sempre l’appuntamento con il Tg4 – Diario del giorno.