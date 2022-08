Camper, Rai1: l’inviata di Roberta Morise e Tinto dà una gomitata all’ospite

Gaffe dell’inviata di Camper nella diretta di oggi: data per sbaglio una gomitata all’ospite

Piccola gaffe di Monica Caradonna, la giornalista enogastronomica che il pubblico di Rai1 vede tutti i giorni a Camper, nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 10 agosto 2022, come sempre dalle 11.30 alle 13.30: sul finire di uno dei collegamenti realizzati dalla Puglia, regione che le telecamere della trasmissione stanno esplorando questa settimana, Monica ha infatti dato per errore una gomitata all’ospite che aveva accanto, un attimo prima di parlare dell’olio pugliese. “Ops, gli ho dato una gomitata” ha quindi ironizzato, facendo sorridere Tinto e Roberta Morise. Niente di grave per fortuna: l’ospite ovviamente non si è fatto male essendosi trattato di una roba da niente.

Camper, problema tecnico durante il collegamento dalla Puglia: Monica Caradonna senza audio

E’ stato un collegamento non proprio fortunatissimo l’ultimo fatto nella puntata di oggi del programma di Roberta Morise e Tinto dalla Puglia poiché, prima di parlare di olio, mentre un cuoco del posto presentava la pitta salentina e i taralli pugliesi, Monica Caradonna è rimasta senza audio, apparendo un po’ in difficoltà: “Spero che dalla regia mi sentano perchè io non ho più l’audio…” ha detto un po’ perplessa, continuando poi a parlare dei prodotti pugliesi. Più volte, nei secondi successivi, ha lamentato il problema della mancanza dell’audio, ma la presentazione dei prodotti oggetto del collegamento è comunque andata a buon fine, com’è successo qualche giorno fa quando, durante un intervento fatto sempre dalla Puglia, è scoppiato un temporale con fulmini e tuoni!

Roberta Morise e Tinto verso una settimana di vacanza: Camper in onda con “il meglio di…”

Quelle di domani e dopodomani saranno le ultime due puntate di Camper prima della pausa per Ferragosto: da lunedì a venerdì della settimana prossima, infatti, come abbiamo già scritto recentemente, il programma farà compagnia ai telespettatori con un mix di repliche, ma tornerà regolarmente in onda con appuntamenti trasmessi in diretta a partire da lunedì 22 agosto, per le due settimane finali di questa edizione, l’ultima delle quali vedrà i conduttori lavorare all’aperto e non nello studio che li ha ospitati per tutta l’estate.