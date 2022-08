Camper Rai1: violento temporale con fulmini e tuoni scoppiato in diretta!

Temporale arrivato all’improvviso durante il collegamento dalla Puglia con Monica Caradonna

Finale di puntata decisamente inaspettato oggi, lunedì 8 agosto 2022, per Camper, il programma del mezzogiorno estivo di Rai1 condotto da Tinto e Roberta Morise, i quali, nell’ultimo segmento della trasmissione, si sono collegati con Monica Caradonna, giornalista enogastronomica, questa settimana in trasferta in Puglia dove, sul finire del suo intervento, si sono uditi dei forti tuoni nelle vicinanze. “Sta scoppiando un temporale” ha quindi commentato la giornalista, accennando un sorriso.

“C’è un temporale in corso”, imprevisto sul finire della diretta di Camper oggi

“C’è un temporale in corso” ha detto l’inviata del programma di Rai1 brindando con i suoi ospiti per chiudere il collegamento, con Tinto che dallo studio ha sottolineato “Sta iniziando a piovere”, seguito da Roberta Morise che ha ironizzato “E’ molto romantico”. Nonostante l’arrivo della pioggia, il collegamento è durato ancora qualche minuto prima dell’interruzione dovuta, non tanto allo scoppio del temporale, quanto alla conclusione della puntata. Per tutti i minuti finali, comunque, si sono sentiti diversi fulmini, ma lo spazio di Monica Caradonna è andato regolarmente in onda fino all’ultimo senza problemi.

La trasmissione di Tinto e Roberta Morise si sposta in esterna per l’ultima settimana

Temporali a parte, è di qualche giorno fa la notizia dello spostamento in esterna, per l’ultima settimana, cioè quella che va da lunedì 5 a venerdì 9 settembre, di Camper: Roberta Morise e Tinto nelle cinque puntate conclusive dell’edizione saranno infatti all’aperto, poiché lo studio 3 della sede Rai di via Teulada a Roma, che per tutta l’estate ha ospitato la trasmissione, sarà occupato dalle nuove edizioni di Oggi è un altro giorno e La vita in diretta. Un altro cambiamento che riguarderà il programma nella sua ultima settimana di messa in onda, sarà l’addio alla diretta: le puntate in esterna, infatti, verranno registrate in anticipo. Non si sa ancora se nell’estate del 2023 si farà una seconda edizione della trasmissione, è ancora troppo presto per parlarne, sicuramente si saprà nella primavera del prossimo anno.