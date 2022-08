Uomini e Donne, Chiara Rabbi difende l’ex Davide Donadei: “Vi chiedo rispetto”

L’ex corteggiatrice dopo la rottura con il fidanzato ammette: “Per me è ancora molto importante”

Dopo le insistenti voci di una presunta crisi tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, una coppia nata a Uomini e Donne, è arrivata la conferma dai diretti interessati. Dopo l’intervento dell’ex tronista nelle scorse ore che si è preso tutta la responsabilità, ha rotto il silenzio anche la giovane romana ammettendo:

“E’ vero che la decisione è sua ed è anche vero che sono davvero dispiaciuta, perchè per me lui ancora ad oggi è molto importante“.



Perchè è finita tra l’ex coppia nata a Uomini e Donne? Chiara Rabbi fa una richiesta ai fan

A seguito dello sfogo di Davide Donadei che ha confermato che lui e la sua fidanzata non sono più una coppia, ha scelto di parlare la diretta interessata senza svelare però i motivi per cui si sono detti addio. A proposito di ciò infatti ha sottolineato: “I problemi tra me e lui rimarranno tra di noi e solo noi sappiamo quanto entrambi stiamo soffrendo!”. A questo punto l’ex corteggiatrice dopo aver sottolineato di essere abituata alla cattiveria dei tanti utenti della rete, ha fatto una richiesta ben precisa ai suoi fan:

“Ma questa volta vi chiedo cortesemente di non prendere nessuna parte e se proprio la volete prendere se non sono io ad odiarlo non insultarlo perchè vi sentite in diritto voi?”.

L’ex tronista elogiato dalla sua ex fidanzata: “Una persona speciale che si fa in quattro per chi ama”

La giovane romana poi ha speso delle belle parole nei confronti del suo ex elogiandolo, sempre tramite lo stesso post di sfogo condiviso tra le storie del suo profilo Instagram:

“E’ una persona speciale che si fa in quattro per chi ama, è un ragazzo educato e un gran lavoratore e mai e poi mai ha fatto qualcosa per poter essere giudicato male”.

Per concludere l’ex corteggiatrice ha aggiunto: “Detto questo non vorrei più leggere cose brutte e non vere, vi chiedo solo un po’ di rispetto. Non ho altro da aggiungere”. Di recente intanto anche Davide Donadei ha annunciato con le testuali parole che non si tratta affatto di una pausa tra lui e Chiara Rabbi, come alcuni follower avevano ipotizzato: “La responsabilità è tutta mia. E’ da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola! Non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene!”.