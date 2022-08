Chiara Rabbi dimentica Davide Donadei! Nuovo gossip su Nicolò Zaniolo

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne: confermato l’avvicinamento con il calciatore della Roma

Si sono detti addio da poche settimana Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due ex protagonisti del salotto rosa di Maria De Filippi si sono lasciti in un’estate segnata da rotture vip importanti come quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi e tra Claudio Amendola e Francesca Neri. In questi giorni il gossip è galoppato anche per quanto riguarda il tronista e la corteggiatrice che avevano colorato i pomeriggi rosa di Canale5. Il ragazzo aveva preferito Chiara, arrivata in seconda battuta a corteggiarlo, alla favorita del pubblico Beatrice Buonocore ma, dopo due anni di relazione, l’idillio è finito. Così anche una delle coppie, nate nel dating show di Canale5, che sembravano più solide si è separata e in queste ore a lanciare un nuovo gossip è stato il settimanale Chi. Sulla pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini è stata confermata una recente voce di corridoio secondo la quale la ragazza avrebbe già un corteggiatore molto famoso a farle il filo.



Nicolò Zaniolo ha perso la testa per Chiara Rabbi: l’ultimo rumors sulla coppia

“Sembra che il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo abbia perso la testa per Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne”. Queste le parole riportate sulla nota rivista su citata che sottolinea però come il corteggiamento dell’attaccante della squadra capitolina sia iniziato dopo la fine della relazione con il tronista Davide Donadei. Insomma, un gossip che se dovesse essere confermato avrebbe dell’incredibile. La ragazza infatti in queste settimane non ha nascosto il suo dolore per la fine della relazione con l’ex tronista e ha sempre cercato di tutelarlo, difendendolo dalle critiche dei followers più invadenti. Ha ammesso anche di tenere molto al suo ex ragazzo con il quale ha condiviso due anni d’amore intensi. È arrivato ora per lei il momento di voltare pagina?

Uomini e Donne, perchè è finita la storia d’amore tra Davide Donadei e l’ex corteggiatrice

Hanno annunciato la fine della loro relazione senza però svelare i motivi Chiara Rabbi e l’ex tronista. La corteggiatrice ha sottolineato di recente sui social: “I problemi tra me e lui rimarranno tra di noi e solo noi sappiamo quanto entrambi stiamo soffrendo!”. Intanto il mistero si infittisce sulla scambio di like con Nicolò Zaniolo. Scoppierà la passione?