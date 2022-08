Claudio Amendola, problemi sul set de Il Patriarca: “La difficoltà più grande…”

L’attore e regista della nuova fiction Il Patriarca presenta il suo personaggio: “E’ contraddittorio”

Manca poco ormai al debutto della nuova stagione televisiva che, per quanto riguarda Mediaset, proporrà ai telespettatori di Canale5 tante fiction inedite. Tra le più attese ci sono sicuramente le seconde stagioni di Luce dei tuoi occhi e Fosca Innocenti. Mentre, per quanto riguarda le novità, c’è grande curiosità intorno a Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman, e Il Patriarca con Claudio Amendola che è sia attore protagonista che regista. In una lunga intervista sul settimanale Di Più Tv l’attore dà alcune anticipazioni. Per quanto riguarda il suo personaggio si tratta di una persona negativa, disposta a tutto per proteggere il suo impero e la sua ricchezza. L’uomo però scoprirà di avere l’Alzheimer e molti equilibri cambieranno.

“La difficoltà principale, sia come attore che come regista, è stata proprio questa, dare vita ad un personaggio così contraddittorio”.

racconta.

Grande emozione per Claudio Amendola: sul set ha ritrovato un attore del passato

Mentre cresce l’attesa per la nuova fiction Il Patriarca l’attore ha vissuto una grande emozione durante le riprese. Tra gli attori, infatti, ha ritrovato Niccolò Centioni che ne I Cesaroni interpretava suo figlio Rudy. Amendola spiega quanto sia stato piacevole lavorare di nuovo insieme e definisce Niccolò un bravo attore e un bravo ragazzo. A volerlo con sé è stato proprio Claudio. Infatti quest’ultimo racconta:

“Avevo individuato un piccolo ruolo che era giusto per lui ed è stato felice di prenderlo al volo”.

Il Patriarca potrebbe avere più di una stagione: l’attore protagonista ci spera

Come reagiranno i telespettatori alla nuova fiction? I pronostici la danno come vincente per almeno due motivi. Il primo è l’attore protagonista, Claudio Amendola, da sempre molto amato dal pubblico e garanzia di fiction di successo come Nero a metà. Il secondo motivo riguarda la tematica a sfondo mafioso che da sempre ha fatto registrare ottimi ascolti alla rete. Intanto Amendola proprio su questa fiction sogna in grande. Infatti dice:

“Mi stupirei molto se il racconto si esaurisse soltanto con questa stagione. Penso ad una seconda e magari ad una terza serie. Certo, dipenderà dalla risposta che avremo dal pubblico”.

Per questo Amendola non nasconde di non vedere l’ora di sapere come reagiranno i telespettatori di Canale5.