Com’è morta Charlbi Dean? L’attrice e modella si è spenta a soli 32 anni

L’attrice e modella sudafricana è morta a New York per una malattia che l’ha colpita all’improvviso

Si è saputa ieri sera la notizia della morte improvvisa di Charlbi Dean, giovane attrice e modella di origini sudafricane, che si è spenta all’età di soli 32 anni. Inizialmente le notizie sulla sua morte sono state un po’ confuse e i media americani, come apprendiamo dall’ANSA, hanno parlato di una malattia improvvisa che l’avrebbe colpita di recente, portandola appunto alla morte nella giornata di ieri presso un ospedale di New York nel quale era stata ricoverata. Al momento non sembrano esserci ulteriori informazioni sulla malattia che è stata purtroppo fatale per lei, ma probabilmente nelle prossime ore o nei giorni a venire si saprà qualcosa di più.

Palma d’Oro a Cannes quest’anno per la giovane attrice morta all’improvviso a New York

Sempre da un articolo pubblicato sul sito dell’ANSA apprendiamo che Charlbi Dean era reduce dalla Palma d’Oro di Cannes 2022 per la sua interpretazione nel film Triangle of Sadness: nella pellicola in questione aveva avuto il ruolo della modella Yaya, ossia una degli invitati della crociera a bordo di un superyacht comandato da un marxista irriducibile, naufragato su un’isola deserta. Per quanto riguarda, invece, il suo debutto nel mondo dello spettacolo, dalla testata menzionata prima scopriamo che è avvenuto all’età di soli 6 anni come baby-modella.

Charlbi Dean rimasta gravemente ferita in un incidente stradale nel 2008

Infine, ricordiamo che circa quattordici anni fa l’attrice morta ieri è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente automobilistico che le ha provocato la rottura di tante ossa e un pneumotorace. Giovanissima, si è spenta, come abbiamo detto prima, a soli 32 anni (è nata nel 1990 a Cape Town) per una malattia della quale ancora non si conoscono i dettagli. L’ultimo post da lei pubblicato su instagram è di pochi giorni fa: trattasi di un servizio fotografico realizzato per una campagna pubblicitaria. Sulla sua morte la famiglia e lo staff non hanno rilasciato, per ora, alcuna dichiarazione.