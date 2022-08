Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini anticipa: “Sarà complicato…”

Francesca Fialdini in vacanza tra ricordi del passato e anticipazioni sul ritorno in tv

Proseguono le vacanze di Francesca Fialdini, la nota conduttrice Rai ricarica le pile in vista del ritorno al timone di Da noi a ruota libera. La presentatrice toscana sta trascorrendo le ferie in mezzo ai suoi affetti più cari e nel corso di una intervista al settimanale TV Sorrisi e canzoni ha portato i lettori in vacanza con lei. Parlando al noto giornale la Fialdini si è raccontata proprio come il suo programma…a ruota libera. Dai ricordi di un passato sui banchi di scuola, rigorosamente da secchiona, fino alla crescita professionale e alla nuova edizione del suo talk di Rai1 in cui non mancheranno novità:

Ho già annunciato che il programma cambierà pelle, sarà un autunno complicato con il Covid, il contesto internazionale, l’impoverimento economico, avremo uno sguardo sulla società raccontando anche storie di attualità oltre a rafforzare l’intrattenimento

La conduttrice e la lontananza dai social: “La prima domenica senza Da noi a ruota libera non ho neanche postato”

Se per la maggior parte degli italiani domenica fa rima con riposo e relax dal lavoro, le cose per Francesca Fialdini sono molto diverse. La conduttrice di Da noi a ruota libera, parlando al settimanale TV Sorrisi e canzoni, ha ricordato la sua prima domenica dopo la fine della stagione tv: “Non ricordo neanche cosa ho fatto – ha confessato Francesca alla rivista – , non ho neanche postato niente su Instagram. Si vede che avevo proprio staccato la spina”. Molto presto però arriverà il momento di riaccendere i riflettori, per la gioia dei fan del format.

Il grande dolore di Francesca Fialdini per una grave perdita: “Voglio ringraziarti”

Nei giorni scorsi la conduttrice originaria di Massa è stata raggiunta da una notizia drammatica, ovvero la scomparsa di Giada, una ragazza afflitta da anoressia che aveva deciso di raccontarsi nel programma Fame d’amore, condotto proprio dalla Fialdini. A Sorrisi la padrona di casa di Da noi a ruota libera ha voluto così esprimersi sul dramma: “A nome di tutto il team di “Fame d’amore” ti ringrazio ancora una volta, Giada, per averci fatto entrare nella tua “gabbia” .