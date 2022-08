Davide Donadei conferma la rottura con Chiara Rabbi: “Responsabilità mia”

L’ex tronista sbotta: “Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia”

Dopo le insistenti voci della sua presunta crisi e rottura con la fidanzata Chiara Rabbi, l’ex tronista Davide Donadei ha perso la pazienza sui social. Quest’ultimo ha deciso di rompere il silenzio per fare chiarezza una volta per tutte, confermando la fine della sua storia d’amore con la giovane romana. Per iniziare ha scritto:

“Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia ma bensì sarò io. Proprio perchè la responsabilità è tutta mia”.

Addio definitivo per la coppia nata a Uomini e Donne: “Non stiamo più insieme”

Nelle scorse ore la pagina Instagram thepipol_gossip ha ipotizzato i motivi che hanno portato Davide Donadei e Chiara Rabbi a dirsi addio, una coppia nata nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi: “Possiamo rivelarvi che lui sognava il GF Vip e lei inseguiva nuove opportunità lavorative”. A dire le cose come stanno ci ha pensato l’ex tronista: “E’ da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda la redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola!”. A questo punto il ristoratore ha confermato la rottura definitiva con la sua fidanzata, facendo capire quindi che non si tratta solamente di una pausa: “Io e lei non stiamo più insieme!”. Infine ha fatto una richiesta precisa ai fan: “Continuate a volerci bene”. A dire la sua è stata l’influencer Deianira Marzano: “A questo punto ci auguriamo visto la scelta determinata, di non vedere più post nostalgici, perchè davvero non avrebbe senso e sarebbe poco carino nei confronti di lei”.

L’ex fidanzato di Chiara Rabbi si era candidato per il GF Vip: “Mi piacerebbe tanto farlo”

Nei mesi scorsi l’ex protagonista di Uomini e Donne precisamente ai microfoni di RTL 102.5 News nella trasmissione Trends & Celebrities, si era candidato proprio per partecipare al reality show che vede al timone Alfonso Signorini:

“Come ho detto in passato è un programma che mi piacerebbe tanto fare, in quanto facendo tv ho scoperto belle emozioni. Il tempo c’è e speriamo che arrivi presto questa chiamata”

A quanto pare si tratta di una proposta che non è ancora arrivata all’ex tronista, visto che tra le varie indiscrezioni sul cast del seguitissimo programma non è circolato il suo nome. Intanto la sua ex fidanzata di recente è sbottata, dopo che parecchi utenti della rete hanno ipotizzato che la causa della rottura sia stata la sua gelosia: “Non sono quella che mi descrivete. Non inventate cavolate. L’ho sempre rispettato e amato. Ero gelosa? Certo ma non un mostro!”.