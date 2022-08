Davide Donadei e Chiara Rabbi, motivi rottura? Lui sognava il GF Vip, lei…

Chiara Rabbi e l’ex tronista si sono detti addio per la voglia di popolarità? L’indiscrezione

Sono parecchi gli utenti della rete a ipotizzare i motivi per cui di recente si sono detti addio Davide Donadei e Chiara Rabbi ,una coppia nata nel dating show condotto da Maria De Filippi. A svelare un retroscena riguardante la rottura tra il ristoratore e la giovane romana, ci ha pensato la pagina Instagram thepipol_gossip:

“Possiamo rivelarvi che lui sognava il GF Vip e lei inseguiva nuove opportunità lavorative”.

La relazione della nota coppia era finita da un pezzo? Quando è stata l’ultima uscita insieme

Continuano a essere parecchi gli spettatori di Uomini e Donne, a domandarsi la ragione per cui è finita la storia d’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. A far emergere dei nuovi retroscena è stato thepipol_gossip: “Noi li avevamo sorpresi insieme in queste immagini inedite quando hanno partecipato alla loro ultima uscita di coppia ufficiale per registrare un programma top secret condotto da Fabio Esposito sul food e in onda dal prossimo autunno”. L’ex tronista e la sua fidanzata poi si sono lasciati, e a quanto pare la causa potrebbe l’intenzione da parte di entrambi di apparire sul piccolo schermo a seguito della crisi post Covid che si è abbattuta nel ristorante di lui in Puglia.

In particolare l’ex protagonsita del trono classico sperava di partecipare al reality show che vede al timone Alfonso Signorini: “Era una valida alternativa per portare a casa soldini”. Lei invece era alla ricerca di nuove esperienze in tv. La domanda di The Pipol quindi sorge spontanea: “Sarà stata la voglia di popolarità a dividerli? O la storia nei loro cuori era finita da un pezzo? Anche perchè l’amore non è sognare la fama ma è fame di famiglia”. Sempre a proposito del desiderio dell’ex tronista di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, ai microfoni di RTL 102.5 News nella trasmissione Trends & Celebrities aveva dichiarato: “Il Grande Fratello è quello che mi piace più di tutti, da fare al di là del percorso all’interno di se stessi, quindi è nel mirino, è una cosa che spero tanto”.

Il recente sfogo dell’ex corteggiatrice: “Non sono quella che mi descrivete”

Intanto a dire la sua ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, dato che ha mostrato lo screenshot di una storia Instagram dell’ex tronista in cui ha pubblicato un brano di Ultimo intitolato “Dove il mare finisce” e ha scritto: “Se una persona non vuole stare con te non posta neanche canzoni dedicate anche se il significato lascerebbe intendere altro, vi assicuro che su questa storia niente è stato ancora deciso”.

Di recente invece l’ex corteggiatrice ha perso le pazienza, per le critiche che si è trovata a leggere: