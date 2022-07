Chiara Rabbi conferma la rottura con Davide Donadei e sbotta: “Mi sono rotta!”

L’ex corteggiatrice furiosa dopo le ultime indiscrezioni: “Non sono quella che mi descrivete”

Dopo che si sono fatte sempre più insistenti le voci della presunta rottura tra lei e Davide Donadei, l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi ha confermato che lei e il suo fidanzato non stanno più insieme. Per iniziare però è sbottata per le ultime indiscrezioni:

“Ci tenevo a dire una cosa stanno girando un miliardo di voci troppo pompate, adesso improvvisamente sono un mostro, non lo sono, non sono quella che mi descrivete“.

Il chiarimento dell’ex protagonita del trono classico: “Ero gelosa ma non un mostro!”

Da alcuni giorni Chiara Rabbi e Davide Donadei una coppia nata a Uomini e Donne sono finiti al centro del gossip, per le voci sulla probabile crisi. Dopo giorni di silenzio sulla faccenda, l’ex corteggiatrice ha fatto chiarezza per il fatto che c’è chi ha ipotizzato che lei e il suo fidanzato si siano lasciati a causa della sua gelosia. Per cominciare in uno dei suoi video di sfogo condivisi tra le storie del suo profilo Instagram ha scritto: “Mi sono anche un po’ rotta i c*g*i***, come sempre si esagera”. Poi ha affermato: “Non so perchè così tanta gente mette bocca in cose mai successe, le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene e mi stimano”. A questo punto si è espressa sulla rottura tra lei e l’ex tronista, facendo una precisazione:

“Non inventate cavolate, l’ho sempre rispettato e amato! Ero gelosa? Certo ma non un mostro!“.

L’ex protagonista del trono classico ha aggiunto: “Per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire, un anno e mezzo siamo stati felici, tutto quello che ci pare, probabilmente motivo di sentimenti tutto qui, basta!”. Infine ha fatto una richiesta ben precisa: “Quindi vi chiedo un pochino di rispetto”.

Lo sfogo di Davide Donadei a causa del Covid: “Annulla letteralmente la nostra vita”

Intanto anche l’ex tronista si è fatto sentire sui social, ma al momento non ha detto nulla sulla fine della storia d’amore con la giovane romana che di recente è ritornata nella sua città. Il ristoratore si è sfogato a causa del Covid:

“Aldilà della febbre, raffreddore ecc.., ci fa stare da soli. E’ quella la cosa più brutta. Annulla letteralmente la nostra vita”.

Infine l’ex volto del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi che nei mesi scorsi ha frenato sulle nozze, oltre ad ammettere che non pensava fosse così dura, ha fatto sapere di trovarsi in isolamento in compagnia del suo cane: “Che poi non sono proprio solo dai!”.