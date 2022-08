Disavventura per Sonia Bruganelli, che confessa: “Ho sclerato di brutto”

La moglie di Paolo Bonolis non riesce a fare acquisti online: il suo amaro sfogo

Sonia Bruganelli sarà ancora l’opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia quest’ultima ha fatto discutere in queste ore non tanto per il reality, ma per una piccola disavventura. Cos’è successo stavolta? Ha cercato di acquistare ben tre vestiti online, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Difatti si è accorta che la sua carta di credito è stata inspiegabilmente bloccata. Per tale ragione ha subito chiamato la sua banca per cercare di risolvere il problema, senza però successo come ha rivelato lei stessa ai suoi numerosi follower su instagram:

“Mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Telefono alla banca e mi hanno detto che è stata bloccata per tutelare compere online…”

Sonia Bruganelli e la sua disavventura: “Mi hanno fatto perdere la pazienza”

La moglie di Paolo Bonolis, sempre in questo suo sfogo su instagram, ha poi confessato di aver dato alla sua banca tutte le informazioni necessarie per cercare di far sbloccare la sua carta di credito così da poter procedere all’acquisto, ma purtroppo non sono mancate le incomprensioni:

“Mi hanno chiesto tutto e ho dato le informazioni…Quando mi hanno chiesto pure il numero del conto corrente ho sclerato…”

Difatti l’opinionista della prossima edizione del GF Vip, la quale ha attaccato Adriana Volpe, ha rivelato all’operatore della banca di non ricordare il numero di conto corrente perchè ne ha 6 in tutto: “Lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh…” Morale della favola? Non ha potuto fare i suoi acquisti.

Sophie Codegoni e il benvenuto dell’autrice: “La prima ex vippona è stata ‘catturata’ per Avanti un altro”

Intanto si segnala che Sonia Bruganelli è tornata al lavoro per la prossima edizione del popolare game show del preserale di Canale 5. E proprio su instagram ha colto l’occasione per dare un grosso benvenuto all’ex gieffina, che farà parte del cast fisso del programma:

“Si ritorna al lavoro…Benvenuta Sophie! La prima ex vippona è stata ‘catturata’ per la nuova edizione di Avanti un altro: chi sarà il prossimo secondo voi?”

E a stretto giro l’ex gieffina non ha potuto nascondere tutta la sua felicità per questa nuova avventura: “Davvero contenta di entrare a far parte di questa famiglia meravigliosa…”