Sonia Bruganelli, pesante replica ad Adriana Volpe: “Mi risulta che…”

Adriana Volpe attaccata dall’opinionista del GF Vip: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”

Non c’è fine allo scontro tre le due opinioniste della scorsa edizione del reality di Canale5 che già durante le varie dirette condotte da Alfonso Signorini non hanno mai fatto mistero di non essersi per nulla simpatiche. Ed il nuovo attacco è nato questa volta da Adriana Volpe, che rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo non si è trattenuta dal lanciare una frecciata alla rivale, che a differenza sua è stata riconfermata nel ruolo di opinionista. La volpe ha lanciato: “Va avanti chi ha potenti santi protettori alle spalle”. Ed adesso puntuale è arrivata la pesantissima replica di Sonia Bruganelli che condividendo su Instagram un articolo di Biccy con tali dichiarazioni ha lanciato:

“Mi risulta che Guardì sia ancora in vita.”

Sonia Bruganelli replica alla conduttrice: la sua reazione non passa inosservata

Dopo la frecciata di Adriana Volpe pronta è arrivata la replica per nulla gentile della moglie di Paolo Bonolis che ha lanciato un velato riferimento a protettori e raccomandazioni nominando l’ideatore de I Fatti Vostri, programma di Rai2 in cui la Volpe ha lavorato per anni. Dopo l’intervista su Nuovo, inoltre, il sito ThePipol, ha detto la sua rivelando quali altri potrebbero essere i motivi della sua mancata riconferma come opinionista al Grande Fratello Vip:

“Forse tra gli errori di Adriana commessi durante la sua presenza al GFVip ci sarebbe stato quello di cambiare pareri di pubblicità in pubblicità, di puntata in puntata, facendosi condizionare troppo dai social. Questo alla base il motivo dello stop al GFVip”

Ed anche tali dichiarazioni sono state ricondivise dalla stessa Bruganelli sui social con l’aggiunta delle faccine divertite, segno che condivide questa opinione.

GF Vip, continuano gli scontri tra le due opinioniste della scorsa edizione: nuove frecciate e repliche

Insomma, nonostante l’edizione passata del Grande Fratello Vip sia finita già da mesi e mancano poche settimane all’inizio della nuova, la guerra aperta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non accenna a spegnersi alimentata da entrambe. Un approccio totalmente diverso, invece, sembra avere la nuova opinionista del reality di Canale5, Orietta Berti che, oltre a rivelare un retroscena su Giovanni Ciacci (concorrente), si è detta pronta a commentare e dire la sua sulle varie dinamiche della Casa.