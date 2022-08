Elisa Anzaldo sostituita dopo la battuta su Giorgia Meloni: mistero al TG1

TG1, arriva il provvedimento dopo la battuta su Giorgia Meloni: sostituita la giornalista

Si continua a parlare dell’episodio spiacevole avvenuto ieri, durante la Rassegna Stampa del Tg1. In estrema sintesi la giornalista Elisa Anzaldo si era lasciata andare ad una battuta poco carina sulla leader di Fratelli d’Italia e ciò ha fatto tuonare la Lega prima e la diretta interessata che a gran voce hanno chiesto la rimozione della giornalista. Sospensione che a quanto pare c’è stata davvero perché, come riporta tra gli altri anche il sito di DavideMaggio.it a condurre la Rassegna Stampa delle 6.30 del Tg1, infatti, al posto della giornalista c’era oggi a sorpresa il collega Marco Valerio Lo Prete. Insomma c’era molta attesa e curiosità nel vedere la Anzaldo in video dopo il fattaccio e invece, a quanto pare, le sue scuse non sono bastate per evitare la drastica decisione.

Elisa Anzaldo sostituita dal TG1: continuano le tensioni dopo la battuta alla leader politica

Per spiegare meglio e nel dettaglio la situazione ieri durante la Rassegna Stampa c’è stato uno scambio di battute tra la giornalista ed il co-direttore del Corriere della Sera sulla fede calcistica della leader politica, la battuta su Giorgia Meloni della giornalista, tuttavia, non è piaciuta per niente ai politici esponenti della destra e nelle scorse ore è intervenuta indignata anche la leader di Fratelli d’Italia. Insomma alla fine sembra proprio che le scuse dell’Anzaldo, le dichiarazioni dure di Monica Maggioni, direttrice del Tg della rete di Stato non sono servite ad eliminare le tensioni ed alla fine, in maniera sorprendente, questa mattina la giornalista è stata sostituita.

Mistero al TG1: quale sarà il futuro della giornalista dopo la battuta alla leader politica?

Dunque la faccenda di Elisa Anzaldo al TG1 dopo la frase sulla Meloni continua ad essere avvolta dal mistero. Per il momento la giornalista è stata sostituita dalla Rassegna Stampa della mattina dal collega Marco Valerio Lo Prete ma quale sarà il suo futuro? La rimozione è definitiva o nei prossimi giorni tornerà al suo posto? Nel frattempo ciò che è certo è che la campagna elettorale in piena estate ha già preso piede senza esclusioni di colpi ed in molti, soprattutto, sui social, considerano eccessiva la sospensione della Anzaldo.