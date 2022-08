Elisa Isoardi, rivelazione mai fatta: “Accaduto a Ballando con le stelle”

La confessione della conduttrice: “A Ballando con le stelle ho scoperto l’importanza dell’attività fisica”

Rompe il silenzio Elisa Isoardi. La nota conduttrice, che presto tornerà in video per la gioia dei suoi fan, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Confidenze, dove ha ripercorso alcune delle esperienze televisive affrontate negli anni. Una di queste il cammino da Milly Carlucci a Ballando con le stelle, esperienza importantissima e che ha aperto nuovi orizzonti alla ex di Matteo Salvini. Parlando alla rivista Elisa ha infatti spiegato come il grande show di Rai1 le sia stato utile per comprendere meglio l’importanza dello sport, che oggi è puntualmente nella vita della Isoardi:

Sul set di Ballando con le stelle ho scoperto quanto l’attività fisica faccia bene alla mente. Produci endorfine e sei più felice. Il tennis ormai ha preso il posto dell’aperitivo, che mi concedo solo il sabato con le amiche

il racconto della conduttrice.

Elisa Isoardi torna in tv e anticipa: “E’ una bella sfida”

Dopo oltre un anno di pausa per la presentatrice originaria di Cuneo si riaccenderanno i riflettori del piccolo schermo. Elisa Isoardi sarà infatti la padrona di casa del nuovo programma di Rai2 Vorrei dirti che, uno show in cui viaggerà l’Italia alla ricerca di storie da raccontare. Parlando a Confidenze l’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha sprizzato gioia da tutti i pori: “Per me Vorrei dirti che è il contratto della maturità. E’ una bella sfida perché andrò in onda contro Mara Venier, un mostro sacro della tv”. Le sono molto grata, è stata la prima a richiamarmi come ospite quando non lavoravo” – le parole della conduttrice – .

Una grande novità per la presentatrice

Non solo nuove notizie dal punto di vista lavorativo. Elisa Isoardi nelle scorse settimane ha vissuto sulla propria pelle altre novità, visto che ha cambiato casa come rivelato al settimanale Confidenze: “Mi sono trasferita a Fregene, siamo a mezz’ora da Roma e la vita è già diversa”. Località nella quale è stata raggiunta anche dal nipote Alessio insieme alla fidanzatina. E’ anche da qui che inizia la nuova avventura lavorativa di Elisa Isoardi, pronta a tornare con più grinta che mai dopo aver allontanato i fantasmi del passato.