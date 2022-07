Elisa Isoardi viene allo scoperto: “Vissuto male l’allontanamento dalla Tv”

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 31, 2022 , in Personaggi Tv

La presentatrice lo confessa per la prima volta: “Il mio allontanamento dalla Tv l’ho vissuto male”

Elisa Isoardi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. Ed in questa circostanza la popolare presentatrice non ha fatto mistero di aver sofferto molto il periodo in cui è stata ‘costretta’ a stare lontana dalla Tv:

“Questo mio allontanamento non l’ho vissuto bene…Ho pensato fosse una cosa ingiusta…”

Tuttavia la conduttrice ha rivelato di aver fatto buon viso a cattivo gioco andando avanti con grandissima dignità senza piangersi addosso, anche perchè ha capito subito che non avrebbe portato a niente.

Elisa Isordi fa una confessione: “Stare ferma alla fine è stata una fortuna”

La conduttrice, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Diva e Donna, ha anche dichiarato che con il senno di poi è stata una fortunata a stare ferma. Difatti quest’ultima, la quale ha fatto una confessione su suo fratello, ha precisato che nel periodo in cui è stata lontana dal piccolo schermo ha comunque fatto chiarezza sulle persone da frequentare o meno, e poi ha cominciato a guardare la Tv con l’occhio attento della telespettatrice:

“Ho iniziato a ragionare e a capire meglio cosa mi piace e cosa no…Probabilmente sono entrata nel tempo della maturità…”

Insomma questo periodo lontana forzatamente dai riflettori le sono serviti sicuramente per fare ordine nella sua vita e capire tante cose sul suo lavoro. Si ricorda che quest’ultima tornerà presto in Tv alla conduzione di un nuovo programma nella domenica pomeriggio su Rai2, il cui titolo è Vorrei dirti che. Come andranno gli ascolti?

Ballando con le stelle, la presentatrice fa una rivelazione: “Non pesavo di avere un lato sensuale così pronunciato”

Successivamente il giornalista del magazine Diva e Donna ha fatto presente che nel talent show vip condotto da Milly Carlucci ha tirato fuori il suo lato più sensuale: “Hai proposito un’immagine di te fin lì sconosciuta, dalla femminilità prorompente…” E quest’ultima non ha nascosto di essere rimasta sorpresa a sua volta: “Che nemmeno,eno io pensavo di avere…” Ovviamente quella è stata un’esperienza davvero molto positiva che si porterà per sempre nel cuore.