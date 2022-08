Dolore per Elisabetta Gregoraci, il pensiero alla mamma: “Mi manchi”

La showgirl calabrese dedica un pensiero alla madre scomparsa anni fa: “Mi manchi”

E’ tempo di vacanze per Elisabetta Gregoraci, che nelle scorse settimane abbiamo visto in prima serata su Italia1 alla conduzione dell’edizione 2022 di Battiti Live, programma musicale che anche quest’anno l’ha vista fare gli onori di casa in coppia con Alan Palmieri, riscuotendo ancora un grande successo. Vacanze, quelle della showgirl, documentate con tante bellissime foto da lei condivise su instagram, dove è seguitissima: in una delle ultime foto in questione la vediamo elegante, di sera, nella splendida location della piazza principale di Taormina. Nella didascalia dell’immagine ha dedicato anche un pensiero alla madre, morta diversi anni fa a causa di un tumore: “Mi manchi mamma” sono state le sue parole.

“Ci sono posti che porti nel cuore”, le parole della conduttrice di Battiti Live su instagram

Nel post condiviso su instagram, visibile di seguito, Elisabetta Gregoraci ha scritto esattamente: “Ci sono posti che porti sempre nel cuore, ricordi lontani e sempre presenti”. Alla frase in questione ha aggiunto, come raccontato nel paragrafo precedente, “mi manchi mamma”, allegando un cuore. Tantissimi ovviamente i ‘mi piace’ e i commenti da parte dei suoi followers, ma anche dalla sorella Marzia, che ha inserito una serie di cuori dedicati, appunto, alla mamma che, lo ricordiamo, viveva nella città d’origine di Elisabetta e Marzia, ossia Soverato, in Calabria.

Elisabetta Gregoraci e la paura per il nipote, figlio della sorella Marzia

Nei giorni scorsi, invece, la conduttrice di Battiti Live ha dedicato un messaggio d’auguri per il compleanno al nipote, figlio della sorella, non nascondendo che recentemente si è presa per lui un brutto spavento: non sappiamo cosa gli è successo, la cosa importante è che tutto si è risolto nel migliore dei modi. E chissà che nei prossimi giorni, invece, Elisabetta non decida di fare un salto nella sua Soverato, dove esattamente in questi giorni un anno fa ha festeggiato i 100 anni della nonna.