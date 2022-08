Elisabetta Gregoraci, momenti di paura in vacanza: “Spavento pazzesco”

Paura per il nipote della conduttrice: “Ci ha fatto prendere uno spavento pazzesco”

Ha festeggiato ieri il compleanno del nipote Elisabetta Gregoraci e in occasione della festa per il figlio della sorella Marzia si è fatta scappare su Instagram di aver vissuto un momento difficile:

“Ci hai fatto prendere uno spavento pazzesco un paio di settimane fa, ma con il tuo coraggio ed il nostro amore non c’è niente che non possiamo superare insieme”.

La conduttrice di Battiti Live non è entrata nel dettaglio e non ha rivelato cosa è successo al piccolo Gabriel, limitandosi a fargli degli auguri speciali, dichiarando nel suo ultimo post su Instagram:

“Tanti auguri cuoricino mio, sei il nipotino migliore che potessi avere, sei un bimbo speciale e la tua zia ti ama tantissimo”.

Intanto in queste settimane la showgirl sta trascorrendo le vacanze in Sardegna, precisamente a Porto Cervo, con l’ex marito Flavio Briatore, il figlio Nathan Falco e la sorella Marzia.



Elisabetta Gregoraci, cena in famiglia con l’ex marito: ritorno di fiamma all’orizzonte?

Intanto la conduttrice di Battiti Live non perde occasione per tenere aggiornati i followers sui suoi spostamenti e su come trascorre le giornate. In riva al mare o su uno yacht a fare un aperitivo al tramonto, la showgirl sta vivendo un’estate indimenticabile. In queste ore su Instagram Stories ha pubblicato un video con la cena trascorsa insieme a Flavio Briatore, alla sorella e ai bambini. Non è passata inosservata la gioia della conduttrice che si è dilettata in un gioco simpatico con il figlio e il nipote, sfidandoli in una prova di portamento, sotto gli occhi divertiti dell’ex marito. Un quadretto di famiglia che ha scatenato il gossip, facendo pensare ancora una volta che il ritorno di fiamma sia nell’aria per la coppia. Certo è che, nonostante la separazione, l’imprenditore e la showgirl continuano ad avere un ottimo rapporto di stima e rispetto.

Conduttrice di Battiti Live al centro del gossip: l’avvistamento con un uomo misterioso

In queste settimane la macchina del gossip aveva ipotizzato anche che Elisabetta Gregoraci potesse aver trovato di nuovo l’amore. L’avvicinamento con Giulio Fratini, ex di Roberta Morise, aveva infatti fatto sospettare che tra i due ci fosse del tenero. A dire la sua sul rumors era stato anche Flavio Briatore che, raggiunto telefonicamente da Roberto Alessi, aveva allontanato l’ipotesi che l’ex moglie potesse stare insieme all’imprenditore.