Elisabetta Gregoraci infiamma il gossip! Spunta un nuovo spasimante

Conduttrice di Battiti Live ha trovato l’amore? L’amicizia con un misterioso imprenditore scatena il gossip

Continua a movimentare il gossip in questa calda estate 2022 Elisabetta Gregoraci. L’ex signora Briatore infatti, terminati gli impegni televisivi, si è concessa delle settimane di puro relax al mare. Divisa tra Forte dei Marmi e Porto Cervo la showgirl non passa di certo inosservata e ogni sua frequentazione fa notizia. In queste settimane si è parlato infatti di un presunto flirt, mai ufficializzato, con l’imprenditore Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise. Il gossip si è spento quasi sul nascere e a quanto pare la conduttrice che l’imprenditore si sarebbero soltanto scambiati due chiacchiere in spiaggia a Forte dei Marmi. A raffreddare il rumors era stato anche Flavio Briatore che, raggiunto telefonicamente da Roberto Alessi, aveva dichiarato di trovare improbabile l’indiscrezione. Ora però a lanciare un nuovo gossip è stato Alberto Dandolo sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi. Il giornalista ha parlato di un altro spasimante misterioso.



Elisabetta Gregoraci: ecco chi è il suo nuovo corteggiatore misterioso

“La showgirl calabrese, che con Briatore ha ancora un legame molto stretto, sta vivendo un rapporto di amicizia ‘speciale’ con un ricco imprenditore quarantenne”.

Questo quanto riportato da Alberto Dandolo che ha proseguito poi raccontando che il presunto nuovo spasimante della conduttrice sarebbe una persona totalmente lontana dal mondo dello spettacolo. Il noto giornalista però non ha rivelato l’identità dell’imprenditore sottolineando che “sarebbe ancora top secret”. Per il momento non c’è nessuna conferma o smentita da parte della conduttrice che sta trascorrendo le vacanze con il figlio Nathan Falco e l’ex marito in Sardegna e, in questi giorni, ha ricordato la madre scomparsa.

Nota conduttrice contesa da due imprenditori: chi riuscirà a conquistarla?

In base quanto riportato da Alberto Dandolo però l’imprenditore ed Elisabetta Gregoraci, che ha vissuto un brutto spavento di recente, si sarebbero “incontrati più volte a Forte dei Marmi e si sentirebbero quotidianamente al telefono”. La showgirl però in base quanto riportato sulla su citata sarebbe al momento corteggiata ancora anche da Giulio Fratini. Chi riuscirà a conquistarla? Non resta che attendere ulteriori sviluppi.